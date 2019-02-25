新華時評：育人當以德為本

資料圖片 中評社北京2月25日電／日前，中共中央、國務院印發了《中國教育現代化2035》和《加快推進教育現代化實施方案（2018－2022年）》。前者提出了推進教育現代化的八大基本理念，第一條就是“更加注重以德為先”；後者提出了推進教育現代化的十項重點任務，第一也同樣是實施新時代立德樹人工程。兩個文件都明晰地傳遞出“育人當以德為本”的理念。



古往今來，縱觀東西，無論是哪個國家、哪個民族，縱然存在著文化和制度的差異，但是，“育人當以德為本”是教育普遍共識。作為一個擁有五千年不間斷文明史的古國，中國很早就意識到了道德教育的重要性，提倡“君子懷德”“君子以果行育德”，把道德教育放在教育的首位。德國大哲學家康德也曾經斷言，人可以身體訓育極佳，心理訓育亦好，然而缺乏道德陶冶，依舊是壞人。



中華民族能夠幾經興衰而始終自立於世界民族之林，中華文化能夠海納百川而具有強大的生命力，其中重要的一個原因就是長期以來，傳統道德中的精華積澱形成了維護社會穩定發展的內在力量。在社會上，公眾也廣泛存在著“要做事先做人”的樸素理念。因此，人要能踏上社會，接受道德教育是第一步。



當前，中國特色社會主義進入新時代，要培養造就新一代社會主義建設者和接班人，教育的基礎性、先導性、全局性地位和作用就更加凸顯。“君子務本，本立而道生”，教育之本就應該落實在“德”上，要把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務，全面落實立德樹人根本任務，改進德育方式方法，大力弘揚社會主義核心價值觀，增強德育針對性實效性，讓踐行社會主義核心價值觀成為全社會的自覺，從而形成全社會重道德講文明的大環境。



“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，與之俱黑”，教育特別是德育不僅僅是教育部門一家的事，只有將學校教育、家庭教育乃至全社會的教育融會貫通，形成風清氣正的教育大環境，才能培養出德才兼備的新人。



（來源：新華社）