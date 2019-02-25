藍委：朱立倫過去太有自信　應改變戰略了

藍委賴士葆。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月25日電（記者 倪鴻祥）去年九合一選舉後，藍營角逐2020大位可能人選一直以高雄市長韓國瑜民調支持最高，要韓投入大選呼聲不斷，外界認為原被看好的前主席朱立倫傷最重，中國國民黨“立委”賴士葆今天上午表示，朱立倫過去一開始太有自信了，所以儘量低調不出招，現在朱應該會緊張一點，改變策略。



韓國瑜去年創造“韓流”掃遍全台，不但高票當選高雄市長，也助藍營九合一大勝15縣市執政，讓他人氣紅不讓，直到現在民調支持高居藍綠第一，而且外界要韓代表藍營角逐2020呼聲愈來愈高，外界認為藍營可能人選之中，以最早表態角逐大位的朱立倫傷最重。



賴士葆表示，朱立倫剛開始自認不管遊戲規則怎麼訂他都一定出線，所以心態大概很低調，打法像以前有些候選人一樣，如果實力很懸殊，就儘量低調不出招，相信這幾份民調出來後，朱應該會緊張一點，應該要調整作戰策略。



對於韓國瑜出訪馬來西亞傳出馬國官員取消會面，被外界揣測是遭大陸及蔡英文政府的暗中打壓。賴士葆說，韓人氣這麼旺，有可能變藍營“總統”候選人，所以大陸大可不必這麼做；但蔡政府認為韓是未來最強勁的對手，所以可能做某程度的打壓，很多事情官方發言人說沒有，事實上就是有，例如府發言人黃重諺說韓是“土包子”就被網路拿來當做消遣。蔡現在一切作為，包括老農津貼調整，電動車、計程車補助等，都是蔡想花小錢救選舉，就連蘇貞昌的“掃帚說”也是如此。