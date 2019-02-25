《馴龍高手3》笑傲北美周末票房榜

圖片來源網絡 中評社北京2月25日電／動畫片《馴龍高手3》本周末強勢登陸北美影院，以3天入賬5552萬美元的成績搶占北美周末票房榜榜首，不但取得該系列影片的最佳開局，也成為今年北美上映影片中首周末票房收入最高的一部。



夢工廠出品、環球影業發行的《馴龍高手3》續寫2010年和2014年上映的兩部前作的故事，講述維京少年與飛龍所在神秘世界的愛恨情仇。影片老少鹹宜，尤其吸引了眾多青少年觀眾，在影評網站“爛番茄”上的新鮮度高達91%。由迪安·德布盧瓦執導的該片在全球票房入賬已超2.74億美元。



20世紀福克斯公司發行的科幻片《阿麗塔：戰鬥天使》本周末3天入賬1200萬美元，排名第二。這部電影製作成本高達近1.7億美元，由羅伯特·羅德里格斯執導、羅莎·薩拉扎爾主演、好萊塢科幻電影大師詹姆斯·卡梅隆擔任制片和編劇。該片根據日本漫畫家木城雪戶的作品《銃夢》改編，講述半機械人阿麗塔在探尋自己神秘身世的過程中，喚醒了身體中蘊藏的強大能力，與邪惡勢力抗爭的故事。



華納兄弟影片公司發行的動畫片《樂高大電影2》周末3天入賬1001萬美元，名列北美周末票房榜第三位。該片是2014年《樂高大電影》的續集，講述了樂高小人們為了保護城市免遭邪惡暴君的入侵和控制而奮起反抗的故事。



米高梅影片公司發行的傳記片《為家而戰》周末3天入賬801萬美元，排名第四。該片講述了英國女摔跤手佩奇努力拼搏的真實故事。華納兄弟影片公司發行的喜劇片《難道不浪漫》周末3天入賬751萬美元，排名第五。影片講述一名紐約女建築師在被搶匪打昏後醒來，發現生活突然大變樣，一切變得如同浪漫喜劇般美好。



（來源：新華網）