核禁區內的大工地　走進福島污染土處理設施

中評社北京2月25日電／通往福島第一核電站的公路兩側，堆積著無數大型黑色袋子，裡面是福島核事故後清理出的核輻射污染土（簡稱污染土）等廢棄物——這是日本政府和東京電力公司面臨的巨大挑戰。把這些污染土堆放路邊並不能一勞永逸，更多工作有待進行。



記者日前應邀參觀了位於福島第一核電站附近的污染土中期存放設施——核禁區內占地約16平方公里的一處巨大工地，那裡是接收和處理污染土的專用場所。



2011年3月福島第一核電站發生核事故後，大量放射性物質經由空氣散布到福島等地的森林、農田、鄉村中。為了清除地表核輻射污染物，讓土地恢復到可以利用的水平，日本政府、福島縣和東京電力公司進行了長期的清理工作，將地表5厘米至10厘米深的污染土等“刮地皮”式地收集起來。



日本環境省有關資料顯示，截至2018年3月，除了占福島縣面積約2.3%的核“返鄉困難區域”（即目前的“核禁區”）外，福島縣其他地方的清理作業已基本完成，大量黑色垃圾袋暫放在田間地頭。為了集中存放污染土，日本政府和東京電力公司租借福島第一核電站周邊核禁區內的大片土地，2015年3月開始建設一個計劃存放期限為30年的污染土中期存放設施。



應日本外國記者中心邀請，記者來到橫跨雙葉町和大熊町兩地的這一巨大設施參觀。雖然說這裡是核禁區，但並非無人區。據介紹，這裡目前每天有約5000人在從事處理污染土的工作，是一個巨大的工地。



在該設施的信息中心，日本環境省福島地方環境事務所官員平塚二朗進行了整體介紹，隨後記者領取了頭盔、手套和口罩，乘車前往該設施的污染土接收、分選中心以及一個污染土填埋場參觀。



和之前在道路上看到的景象類似，沿途可以看到不少廢棄民宅，還有一些施工車輛和人員等。記者攜帶的輻射檢測儀顯示，車內的輻射值最高為每小時2.547微希沃特，即如果不採取防護措施，一年的輻射值約22毫希沃特。相比之下，全球平均人均自然輻射值約為2.4毫希沃特。