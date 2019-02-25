沙特宣布：所有學校都將開設漢語課

圖片來源網絡 中評社北京2月25日電／在王儲穆罕默德·本·薩勒曼結束訪華之際，沙特阿拉伯23日宣布將漢語納入沙特王國所有教育階段的課程之中，以使該國教育更具多元性。沙特媒體認為，此舉旨在落實王儲的訪華成果，使沙中關係更加鞏固。



據沙特“阿拉比亞”電視台24日報道，沙特外交部在一份聲明中說：“為加強沙特王國同中國的友誼與合作、深化各個層面的戰略夥伴關係，同意將中文納入沙特各學校及大學教育各個階段的相關課程。”沙特《阿拉伯人消息報》稱，該協議在王儲訪問中國期間達成，目的是“促進沙特王國的文化多樣性，為不同教育階段的學生開辟新的教育視野”。沙特方面認為，“學習漢語將成為兩國之間的橋梁，有助於增進兩國人民之間的貿易和文化聯繫”。



沙特《歐卡茲報》稱，沙特各學校和大學都為設置漢語課開啟“綠燈”。很快，漢語和阿拉伯語這兩種古老的語言，將同時在沙特學校的課堂上出現。



目前，沙特各個學校設置的外語課程十分有限。在大學前的各個教育階段，沙特的外語課程除了英語，沒有其他語種。比起其他許多阿拉伯國家，沙特在這方面還比較保守——埃及高中除英語外，還有法語、意大利語、西班牙語、德語等第二外語課程供學生選擇。近兩年沙特正在努力開設多種外語課程，以改善外語教育現狀。《阿拉伯人消息報》稱，開設中文課也有助於實現沙特“2030願景”有關教育領域的目標。