華裔攝影師《自由攀岩》獲奧斯卡最佳紀錄片

中評社北京2月25日電／據美國《世界日報》報道，45歲華裔攝影師金國威（Jimmy Chin）與妻子Elizabeth Chai Vasarhelyi共同指導並制片的《自由攀岩》（Free Solo），當地時間24日獲得第91屆奧斯卡最佳紀錄片獎。



據報道，《自由攀岩》跟隨攀岩愛好者艾力克斯•霍諾德（Alex Honnold），記錄他徒手攀登上優勝美地國家公園酋長岩（El Capitan）的壯舉。本片攀岩過程緊張扣人心弦，讓很多觀眾心提到嗓子眼兒。



Elizabeth Chai Vasarhelyi上台領獎時表示：“這部片是獻給所有相信沒有什麼是不可能的人！”



報道稱，這對夫妻本身就是登山愛好者，他們曾一起指導過《攀登梅魯峰》（Meru），是記錄金國威攀登梅魯峰的全過程。之後，他們邀請好友艾力克斯•霍諾德，並計劃了《自由攀岩》的拍攝。



整個過程中，金國威與其他劇組人員都遠遠觀察著艾力克斯，不能喊開拍或停止，生怕給登山者造成壓力。他提到：“就算計劃再好，每天都依然還是提心吊膽，不知道會發生什麼，這是很特殊的拍攝體驗。”為保證安全，影片整個劇組都是來自世界各地的專業攀岩選手。



值得一提的是，拍攝本片期間，金國威的妻子Elizabeth Chai Vasarhelyi還懷了他們的第二個孩子，讓拍攝更加有挑戰。



（來源：中國僑網）