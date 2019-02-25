圖片來源網絡 中評社北京2月25日電／甲骨文表情包讓傳統文化“活”起來（墻內看花）



如今，甲骨文手機表情包已經成為鬥圖圈的“新寵”。意蘊深遠的傳統文化符號竟與“神馬、有木有”等網絡流行詞產生了一系列“化學反應”。設計者將幾何化的甲骨文字轉化成更加直觀形象的動物，再配上時尚的網絡用語，整組表情就像是一套五彩的、可愛的甲骨文動態識字卡片，讓每個甲骨文字的圖案意義躍然眼前。這套表情包的設計者，也是“漢儀陳體甲骨文”字庫設計者——清華大學美術學院博士生導師陳楠及其團隊。“甲骨文的設計與推廣應該是結合當下的，活化的，不希望把它塑造成高深莫測拒人千里的文化符號。”陳楠說。



的確，甲骨文是現存中國王朝時期最古老的一種成熟文字，至今審讀和鑒賞這些古色古香的文字，仍讓人內心空靈寧靜，有情不自禁的敬畏感。但現代人理解和接受甲骨文有點困難，甚至根本無法識別這些上古時代的文字。一方面是豐富燦爛的文化資源，一方面是古老文化和現代閱讀方式之間存在隔膜，如何打通這個文化隔膜，是傳統文化復興傳承的關鍵。



如何讓文化精神落地生根、開花結果？這就要求文化工作者要善於將古老的文化精神、文化精髓，與現代人的生活方式、行為方式、思維方式緊密結合，用老百姓喜聞樂見的形式來解讀古老文化，用現代化的手段詮釋傳統經典，激活人們對傳統價值的認同感、文化發展的使命感。在網絡時代，本來高冷的甲骨文有了萌萌的表情包，深受網友們的歡迎，已然給我們帶來一種啟示——推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，古老的“甲骨文”不僅可以帶來經濟紅利，也可以帶來文化紅利。



語言是一種資源，這是新時代人們對語言傳播和發展規律探究的新認識。比如，在傳統觀點看來，作為一種古老的語言文字，甲骨文離普通大眾的生活似乎很遠，它只是考古學家、學者、古文字研究愛好者們所關注的對象。但是，借由先進的網絡技術手段和運作方式，這種古老的語言文字也可以被重新開發和利用，進而轉化為一種溝通和交流的網絡資源。事實上，語言資源的開發和應用範圍比較廣泛，通過對語言加工處理，已經在諸多領域創造出了豐厚的經濟紅利。詞典編纂、語言翻譯、語言信息檢索、語音識別和語音合成、語言廣告設計、命名、書法，等等。當然，推廣傳統文化需要借助新型技術手段，以年輕人喜歡的方式，實現完美的現代“穿越”。不僅“甲骨文表情包”，從“萌萌噠”的故宮文創，到被年輕人稱作“下飯視頻”、每集僅5分鐘的文化紀錄片《如果國寶會說話》，再到文化綜藝《國家寶藏》請來當紅明星演繹文物背後的故事……近年來，傳統文化不斷與年輕人的接受方式實現“嫁接”，原本躺在博物館中高冷的“小眾文化”，也有了一定的溫度和熱度，真正走進了大眾的生活和視野，為傳統文化的推廣和傳承帶來了附加值。