短期游學利弊幾何？小學子留洋考驗家長智慧

圖片來源網絡 中評社北京2月25日電／據媒體報道，泰國新加坡國際學校首席執行官日前表示，2018年學校淨收入高於預期，其部分原因便是由於來自中國的留學生人數激增。



其實，關於中國小留學生赴泰國留學，之前便已引發媒體關注。近年來，到泰國國際學校和雙語學校就讀的中國小留學生日益增多，從幼兒園到高中，從孩子單獨寄宿到舉家遷移陪讀，中國小留學生已經成為泰國當地國際學校的重要生源。



短期游學利與弊



去年一篇《去泰國旅遊，順便讓女兒插班上一個月國際幼兒園》的文章，刷爆了不少家長的朋友圈。對文章中那位母親的做法，有贊同的聲音—— “打開了一個新思路”“可以減緩焦慮”“體驗多元文化”等，也有否定的聲音——“引發新的焦慮”“在國內也可以體驗”“孩子太小，收獲不大”等。



在家長的討論聲中，不少留學機構已經開始推出學齡前兒童游學項目。



在線旅遊平台攜程旅遊2018年發布的“攜程全球游學平台”，親子游學便包含其中，在其平台上可見暑假期間便有招收3歲以上孩子的幼兒園插班體驗項目；已經在學齡前兒童游學領域探索多年的新東方國際游學推廣管理中心，去年也推出海外幼兒園游學子版塊項目。



正陪著女兒在新西蘭一所小學插班上學的王芸（化名）告訴筆者：“我1年前替女兒找好了學校，想利用寒假，讓他們插班上一段，一是感受不同的教學氛圍，二是學習語言。已經上了一段，孩子們適應得比我想象中要好。”



和王芸一起到新西蘭的還有她的好朋友。“她也有一個女兒，當時我們一起為孩子們申請的，正好搭個伴。”王芸說。