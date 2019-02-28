中評兩會專訪：蕭志偉談一國兩制澳門經驗

蕭志偉在“齊為澳門動筋” 大型座談會上致辭，該活動是澳門發策中心的品牌活動之一。（圖片由受訪者提供） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）時鐘撥回20年前——1999年12月20日零時，中華人民共和國國旗和中華人民共和國澳門特別行政區區旗冉冉升起，獵獵飄揚，宣告澳門正式回歸祖國的懷抱，中國人民在完成祖國統一的大業中又取得一個重大進展。從回歸那天起，澳門就被賦予了一項特殊使命——為台灣做示範。時任國家主席江澤民在回歸當日的講話中說，“‘一國兩制’在香港、澳門的實踐，已經並將繼續為我們最終解決台灣問題發揮重要的示範作用。中國政府和人民有信心有能力早日解決台灣問題，實現中國的完全統一。”2019年是澳門回歸祖國20周年，又值中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在“《告台灣同胞書》發表40周年紀念會”上提出“探索‘兩制’台灣方案”，20年來，“一國兩制”在澳門的實踐情況如何？同為愛國詩人聞一多筆下的“七子”之一，澳門又有哪些經驗可供台灣借鑒？



在澳門回歸前兩年，由澳門各界精英人士組成的一家非牟利研究機構——澳門發展策略研究中心成立了，這家民間智庫致力參與“一國兩制”的實踐，積極擁護《澳門基本法》，以理性、客觀、持平的態度開展澳門發展策略的研究。它積極因應澳門社會發展的變化以及市民所關心的重大社會問題，20年來，澳門發策中心研究的課題從“澳門社團現狀與前瞻”、“澳門特區政府公共行政改革研究報告”、“科學發展 先行先試 互補共贏”─澳門與區域合作研究系列到近年最受關注的粵港澳大灣區建設——“粵港澳大灣區城市群：澳門的角色、挑戰與策略研究報告”、“澳門特色金融的發展重點及可行性研究” 。回歸以來澳門走過的道路，發策中心看得最真，澳門社會各界的聲音，它也聽得最切。討論“一國兩制”台灣方案，發策中心的聲音不可或缺。



十三屆全國人大代表、澳門發展策略研究中心會長蕭志偉日前接受中評社專訪，暢談“一國兩制”的澳門經驗。他直言，一國兩制”是能根本性地去解決歷史遺留問題的絕佳創新方案。中央對特別行政區的全面管治、同時保障特別行政區的高度自治權有機結合，是澳門特區能保持社會的長期繁榮和穩定發展的原因。



“澳門是最成功的中國特色社會主義國家與法制、語言、文化等仍留有獨具一格的西方資本主義的結合體。”曾擔任兩屆澳門立法會議員的蕭志偉在言談中掩飾不住對澳門發展成就的滿滿自豪。



在談及澳門有哪些“一國兩制”的實踐經驗可以供台灣借鑒時，蕭志偉不僅提到了經濟建設，還強調了社會和諧。他說，經濟建設是澳門發展的重要基石。社會和諧則是澳門取得各項發展成就的重要因素，澳門居民的支持使特區治理體系的施行獲得了重大力量。

