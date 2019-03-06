兩會專訪：凌友詩談香港與“兩制”台灣方案

全國政協委員凌友詩（受訪者供圖） 中評社香港3月6日電（記者 秦正陽）2019年全國兩會即將於3月在北京召開。日前，中評社採訪台籍全國政協委員、前香港特區政府中央政策組高級研究主任凌友詩博士，對於建國70年來香港自身發展與國家發展的關係，以及當前以粵港澳大灣區為主的兩地融合，都給予詳盡解答。



凌友詩認為，當我們談論香港對於國家經濟建設的作用時，不能忘記國家長久以來對香港發展的支持，沒有國家支持就沒有香港在七八十年代的經濟騰飛，這一筆值得大書特書。當前在推動兩地融合時，不應只注重物質層面的融合，更應推動更深層次的融合，加深香港年輕人對國家的認知，既要培育年輕人的鄉情和祖籍觀念，也要培養他們對中國傳統文化的實學實修。



1月2日，國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表 40 周年紀念大會上提出要探索“一國兩制”台灣方案。作為一名生於台灣，長於台灣，又長期在香港工作、生活的台籍政協委員，凌友詩認為，在邀請各界探討“一國兩制”的台灣方案時，中央自己一定要有腹案和底線，避免出現“百家爭鳴”的情況使中央非常被動。此外應抓緊研究“一國兩制”在香港實踐的利弊得失，為未來的台灣方案提供借鑒。



全文如下：



中評社：請問您在去年兩會上提出的提案是否已經得到回應或落實？在今年兩會您將提出什麼建議？為什麼會有這樣的想法？



凌友詩：我去年提案主要有四個，第一是建議國家領導人在國家慶典儀式上穿著民族服裝，我看到習近平主席在去年11月出訪西班牙時曾穿著了中式禮服，有新聞報道說這是源於全國政協委員的提案。



第二，我提出應該在粵港澳大灣區九個城市中間設一個中途點，位址就選在珠海桂山島，用填海造地的方式由內地與香港共同開發，既可以讓香港人容易融入，也解決香港土地房屋問題。港澳辦回復說目前國家對填海限制嚴格，但會對這一提案進行長遠考慮與研究。

