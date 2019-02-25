嫌犯假冒市警稱捐款可獲照顧　美華商險被騙

中評社北京2月25日電／據美國《世界日報》報道，美國華裔居民與商家集中的皇后區法拉盛日前發生冒充警方詐騙案件；嫌犯專挑華裔商家，表示警局將設立“商家捐款打擊犯罪”項目，邀請市民參與，表示捐款499元可獲“金色警察獎章”，還能獲得警方發放特殊“貼牌”、限制“奧客”客人入店消費等特殊“照顧”；市警表示不會向民眾募款，此類騙局已流行多年，不少華人被騙。



位於法拉盛40路的商家日前接獲一通來自“800”開頭的電話，上來便詢問店家是否會說中文，隨後派一名“中文專員”致電；商家表示，對方自稱警察工會人員，宣傳警局設立的“商家捐款打擊犯罪”項目，表示商家可以捐款299元、399元或499元方案。



該商家表示，對方稱“499元捐款方案可獲得金色警察獎章，還有特殊貼牌可拒絕不想接待的客人入店”；該商家說，當日接到電話時自己認為此項活動意義重大，“若捐款項目用於獎勵舉報人，可大大促進警民合作、打擊犯罪，這對提高小區治安很有幫助”。



但在對方要求支票抬頭需填寫“Police and Sheriff Yearbook”、並於下周派人或以UPS快遞收取支票，引起商家疑心；“請快遞公司代收支票怪怪的”，商家說，他完全沒聽過此組織名字，隨後問了認識的警員才發現，警局並無設立所謂“商家捐款打擊犯罪”項目，“真的差點就被騙了！”。



轄管該區的市警109分局對此提醒，警局不僅無設立該獎勵項目，更不會打電話向民眾募款、收受捐款等，還指出以“Police and Sheriff Yearbook”為名的組織多年前就曾以類似手法詐騙眾多華人商家。