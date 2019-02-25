塞內加爾總統選舉開始計票

中評社北京2月25日電／塞內加爾總統選舉首輪投票24日結束，計票工作隨即展開。正式結果公布前，現任總統馬基·薩勒的競選團隊25日凌晨已單方面宣布勝選。



作為薩勒的代表，塞總理迪奧納25日凌晨在薩勒的競選總部召開記者會說，根據其競選團隊收集的數據及媒體報道的數據，薩勒已獲得57%的選票。迪奧納宣布薩勒勝選是在塞計票委員會官方數據公布之前，此舉遭到反對派候選人的抵制。



根據憲法，塞計票委員會最晚將在27日凌晨公布選舉初步結果，之後由憲法委員會確認或者否決。



此次總統選舉投票於當地時間24日8時開始，並於當天18時結束。憲法委員會確認的5名總統候選人除薩勒外，還包括前政府總理伊德里薩·塞克、前政府部長馬迪克·尼昂等人。輿論認為，由於薩勒在任內推動國家經濟實現穩定增長，得到各界普遍認可，勝選連任可能性較大。



塞內加爾總統經選民投票直選產生，獲逾半數選票的候選人贏得選舉。如果無候選人得票率過半，則得票數居前兩位的候選人進入第二輪投票角逐。在第二輪投票中，得票多者勝選。



在2012年塞內加爾總統選舉中，薩勒在第二輪投票中贏得65.8%的選票，擊敗時任總統阿卜杜拉耶·瓦德，當選塞獨立後第四任總統。



塞內加爾總統任期原為7年，可連任一屆。根據2016年3月塞內加爾議會通過的憲法修正案，2019年選舉產生的總統任期由7年改為5年。



（來源：新華網）