阿聯酋與國際投資機構達成40億美元石油協議

中評社北京2月25日電／阿拉伯聯合酋長國阿布扎比國家石油公司24日宣布，與貝萊德投資集團和科爾伯格－克拉維斯－羅伯茨（KKR）公司簽署協議，允許後兩者以40億美元收購阿布扎比國家石油公司下屬一家石油管道公司的少數股份。



根據該公司發表的聲明，貝萊德和KKR兩家投資機構將共同獲得新成立的這家石油管道公司40%的股份，該公司擁有運輸阿布扎比原油的全部18條輸油管道的所有權。但阿布扎比國家石油公司仍占該石油管道公司60%的股份，並且獨立行使輸油管道的經營和管理權。



阿布扎比國家石油公司首席執行官蘇爾坦·賈比爾說，協議的簽署體現了國際投資機構對公司管理和運作的信心。他呼籲國際和地區投資者加入該公司提出的大規模基礎設施投資項目。



近年來，阿布扎比國家石油公司與國際石油巨頭和投資機構簽署了一系列合作協議，通過出售現有和新的油田特許經營權等，吸引投資和專業人才以增加原油和天然氣產量及煉油能力。該公司計劃，到2020年實現原油日產量400萬桶，到2030年日產量達到500萬桶。



貝萊德是一家全球規模的資產管理集團、風險管理及顧問服務公司，資產管理規模約6.4萬億美元；KKR管理的基金規模達1500億美元，兩家機構總部均在美國紐約。



阿布扎比是阿聯酋七個酋長國之一，其原油儲量占阿聯酋原油儲量的90%多。



（來源：新華網）