曾銘宗：蔡為選舉挑兩岸戰端　應嚴厲譴責

藍委曾銘宗接受媒體聯訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”曾銘宗今天上午受訪時表示，蔡英文為了選舉不斷操作統獨議題，話題一直往戰爭的方向談，非常不合適，應給予最嚴厲的譴責，蔡不應別把台灣帶入戰爭的險境。



曾銘宗上午在“立法院”針對蔡英文受訪時頻頻挑起兩岸戰端作出回應。



曾銘宗指出，美國總統特朗普將與金正恩在越南會面，如果“特金會”能適度達成一定的協議，特別是北朝鮮非核的議題有明確進展的話，相信對東亞區域穩定有一定的幫助，但對兩岸後續有無影響，恐怕得進一步觀察。



他強調，放眼看世界上一流的領導人，全都會避談戰爭，但蔡英文為了選舉不斷操作統獨議題，話題一直往戰爭的方向談，非常不合適，應給予最嚴厲的譴責，蔡不應別把台灣帶入戰爭的險境。



他舉例，蔡政府日前說要調高老農津貼，就是非常明顯的政策買票，當時是按照物價指數做調整，相對來說會較好，現在改成依GDP做調高的依據，萬一經濟負成長怎麼辦？而且要給農民好福利大家當然都贊成，可是不宜在選前調整，應該建立制度化調整機制會比較好，否則選前調高基本上就是政策買票。



他表示，海軍原安排4個場次全民國防教育營區開放活動，經民進黨“立委”呂孫綾要求海軍果然加開場次，引人質疑軍方配合民進黨政府搞輔選，照理說軍方應該嚴守行政中立，希望軍方相關作為不要有過多政治考慮及輔選的動作。



至於台北市長柯文哲訪以色列時指台灣當兵都在浪費時間。曾銘宗說，他以前服兵役、當兵時訓練很紮實，現在是募兵制，一般義務役服役時間相當短，4個月真的無法好好訓練培養戰力是事實，不知道柯文哲講的是那一段時間，而且柯有沒有當過兵都不知道。