8588米！亞洲陸上最深油井誕生！

（來源：央視網） 中評社北京2月25日電／中國石化剛剛對外發布，位於新疆塔里木盆地，西北油田所屬的順北油氣田的順北鷹1井完鑽井深8588米，創亞洲陸上鑽井最深紀錄，相當於從8844米的喜馬拉雅山主峰峰頂打到山腳，標誌著我國已掌握世界先進的超深井鑽井技術。



因塔里木盆地特殊複雜的地質構造，油田埋藏超深，尤其是順北油氣田埋深大於8000米，經鑒定為亞洲陸上埋藏最深油氣田。西北油田受斷裂運動影響，地層極其複雜，井底溫度高。在8000米深的定向井中，鑽具“軟得像面條”，鑽井存在工具造斜能力差、摩阻扭矩大、井眼軌跡控制難度大等特點。



西北油田石油工程技術研究院反覆試驗與創新，形成集降摩減阻工具配套研發，快速鑽井軌道優化設計，井眼軌跡精確控制和水平井安全延伸等綜合評價於一體的，超深水平井井眼軌跡“精確制導”控制技術，相當於給鑽頭加裝GPS導航系統，實現在8000米深的地下三維空間中“指哪兒打哪兒，精確中靶”。



新聞多看點：



世界及我國超深井發展歷程



1949年，美國鑽成世界第一口超深井，井深6255米。



1972年，美國鑽成世界第一口特超深井巴登－1井，井深9159米。



1984年，蘇聯卡拉3井創世界特超深井紀錄，井深12262米（1991年該井側鑽至12869米，至今保持世界最深紀錄）。

