黃河寧夏段封河河段全線平穩開河

中評社北京2月25日電／記者從寧夏應急管理廳獲悉，自1月30日開始開河以來，2月24日上午8時，黃河寧夏封河河段全線平穩開河，較多年平均全線開河提前2天，這標誌著2018至2019年度黃河寧夏段凌汛期順利結束。



據介紹，2018年12月12日黃河寧夏段出現流凌，較多年平均提前3天；12月28日出現封河，較多年平均提前12天。凌汛期，黃河寧夏段流凌、封河最長達186公里（其中封河106公里）。封河期河勢總體平穩，麻黃溝河段水位最大漲幅3.4米，其他河段水位漲幅在0.4至1.75米，黃河寧夏段槽蓄增量1.2億立方米。



為有效應對凌汛，出現流凌前，寧夏拆除了影響行凌安全的3座浮橋，封堵了可能引發河水倒灌的68座穿堤建築物，關停3處旅遊景區。凌汛期，寧夏應急管理廳將防汛指揮系統平移至應急指揮中心，嚴格5人24小時值班值守制度，保持防凌值班電話24小時暢通；建立黃河防凌會商和專項氣象服務機制，尤其是加強了封、開河關鍵期天氣預測和水位監測；並對出險河段進行應急搶險，調用土石方1萬多立方米，有效遏制了河岸坍塌險情蔓延。



據了解，黃河流經寧夏397公里，其中長約267公里的平原河段是防凌重點。由於黃河寧夏段為南北流向，封河開河時極易形成冰壩、冰塞，造成水位上漲發生凌災。



（來源：新華網）