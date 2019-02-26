中評現場：台灣少數民族的“冰雪奇緣”

參訪團一行在冰雕前合影留念（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月26日（記者 海涵）（記者 海涵）寶島台灣的主要氣候類型分別是亞熱帶季風氣候和熱帶季風氣候，這就決定了雪將在這塊美麗的土地上缺場。在台灣少數民族遼寧參訪團中，很多團員至今尚未見過真正的冰雪。在得知行程中有安排前往棋盤山冰雪大世界時，他們萬分期待。



25日上午，參訪團一行前往沈陽郊區的棋盤山景區。來自台灣的朋友們紛紛全副武裝——厚厚的毛線帽、大圍巾、羽絨服和雪地靴一樣不落。是的，他們用服裝賦予了即將到來的冰雪之旅以儀式感。



棋盤山位於沈陽市東北部，東鄰撫順，西至農業高新區，南至渾河，北接鐵嶺，棋盤山屬長白山系哈達嶺餘脈，處於遼東低山丘陵地帶向西延伸地段，距沈陽市中心約32千米。一年四季春天的綠、夏天的景、秋天的楓、冬天的雪讓這裡的風景獨樹一幟，也因為舉辦了國際女子世界象棋冠軍爭奪賽而聞名國內外。據傳說，古時曾有黑白二龍在此山常住，故此山舊稱為“龍山”。因年代久遠，現如今“龍山”一名，已經很少使用，知道此名稱的人，也就更少。棋盤山國際風景旅遊開發區是沈陽最大的自然風景區，全區規劃占地面積203平方公里，其中景區面積142平方公里，副城城區面積61平方公里，是自然山水林木為主體，集森林生態旅遊.冰雪旅遊、風光旅遊、度假旅遊、名勝古跡旅遊、融棋牌競技、科普知識、商貿購物、文體娛樂為一體的旅遊勝地。



沈陽棋盤山冰雪大世界位於沈陽東北部棋盤山風景區內，距市區17公里處，交通十分便利，冰雪世界森林茂密，山巒起伏，冰面遼闊，占地面積50萬平方米。棋盤山冰雪大世界現已成為東北地區項目豐富、設施完備的大型冰雪旅遊勝地。冰雪大世界已開辦了30餘項以運動、娛樂、驚險、刺激為特色的活動項目。滑雪區分別設有1000米、800米、600米長的高山滑雪場200米長的兒童滑雪練習場等時尚項目。



由於天氣漸暖，棋盤山冰雪大世界的很多冰上項目為了安全起見都進行了一定的限制。參訪團一行抵達冰雪大世界時，看到一座高大的巨型冰雕正在被拆除。這座城樓形狀的冰雕雖然已經被拆掉了一角，但卻其宏偉壯觀之貌仍然可見一斑。參訪團一行興奮地想要在這座“殘缺的美好”前合影留念。施工方得知一行人是遠道而來的台灣同胞，便主動暫停施工，讓大家集體完成冰雕打卡。



三月將至，而冰雕正對的湖面上依然結著厚厚的冰。台灣同胞興奮地奔向湖面，感受北國的“天寒地洞”。看到湖面還停著一架驢拉車，達悟族美女謝宜真童心大發——“我想去坐那台車。”



即使現在已經不是最好的賞雪時節，來自台灣的朋友們面對眼前的冰和學依舊是滿足的、興奮的。拍照是記錄美好時刻的最好方式，發布在自己的社交賬號上則是分享喜悅的最高效方式。台灣的少數民族朋友們拍拍發發，不亦樂乎。



