福建廈門：讓營商環境“來電”的奧秘

中評社北京2月25日電／總投資逾220億元的士蘭明鎵化合物半導體項目，2018年落戶廈門海滄區信息產業園。說起這一大型項目選擇廈門的原因，工程總負責人朱利榮的回答令人意外：電力很關鍵。



“我們2017年在鄰近省份的省會申請兩條10千伏電力專線，花了兩個月的時間。但今年我們在廈門提出同樣的需求，前後只花20多天就搞定了！”他說。



其實，這家公司如此看重電力因素，符合普遍的國際經驗。“電力是任何企業正常運轉和擴張的必需品，……研究數據表明，較高的電力成本往往會對企業產生不利影響”，世界銀行在《2019年營商環境報告》中對“獲得電力”指標作出這樣的描述。



這份報告顯示，中國為改善營商環境所進行的一系列改革成效顯著，全球排名從一年前的第78位躍升至第46位。其中，“開辦企業”和“獲得電力”兩項指標，中國提升得尤為顯著，分別列全球第28位和第14位。



國家發展改革委2018年對全國22個主要城市的營商環境進行了試評價，廈門僅次於北京，名列第二。“獲得電力”一項對廈門改善營商環境起到了重要支撐作用。



朱利榮說，廈門供電公司的表現打破了他對電力國企的刻板印象，“服務意識可以比肩當下的互聯網企業，過去需要自己跑腿完成的事現在可以坐等上門服務了。”



廈門市發展改革委副主任傅如榮說，廈門把提高民營企業辦電體驗作為改善營商環境的有力抓手，為下一步更好服務民營經濟做實基礎性工作。



記者採訪中了解到，廈門讓營商環境“來電”的奧秘或可歸結為三條：

