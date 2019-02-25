敲敲鍵盤促交流　動動手指見民意

中評社北京2月25日電／“路上的井蓋沒了誰來管？”“出租車亂收費怎麼辦？”“三伏天公交車咋沒空調？”……在網絡問政平台上，群眾的“小問題”成為各級領導幹部的“必答題”。



隨著網絡問政漸成常態，很多百姓關注的身邊事，只要點點手機、敲敲鍵盤，就可直接與相關部門溝通對話。求助有渠道、訴求有回應，隨著網絡問政成為社會管理的常態，其形式與作用也更豐富、更重要。



百姓省力



近日，在山東省召開的“擔當作為、狠抓落實”工作動員大會上，網絡問政成為該省提高群眾獲得感的重要舉措。據悉，山東省今年將推行電視問政和網絡問政，每周安排一名省直部門主要負責人，公開向社會和群眾答疑。



網民來自老百姓，老百姓上了網，民意也就上了網。當網絡輿論場成為至關重要的民意集散地，網絡問政成為提升行政效率、更好聯繫群眾和服務群眾的方式。



隨著互聯網的普及，網上群眾路線已然成為常態。最新數據顯示，2019年1月，全國各地省市縣三級黨政“一把手”通過人民網《地方領導留言板》答覆約2.2萬項網民留言，同比增長47%；各地網民留言約3.1萬項，同比增長56%。



與此同時，社交媒體的發展，讓網絡問政的形式越來越豐富。清華大學新聞與傳播學院教授沈陽說：“過去，各級官員到網絡直播間、論壇跟網民互動，通過網絡收集網民意見。進入移動互聯網時代，尤其是‘兩微一端’發展起來之後，政府和民眾信息交流的方式發生了新變化。”

