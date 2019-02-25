俄外長：俄日尚不具備簽署和平條約的條件　

中評社北京2月25日電／俄羅斯外交部網站24日發表公告說，俄外長拉夫羅夫當天在越南接受媒體採訪時表示，俄日雙方均能接受的、簽署兩國和平條約的條件目前尚未形成，俄方不會按照日方條件進行談判。



拉夫羅夫說，日本首相安倍晉三不久前在國會發表講話時稱必須按日方條件解決有關簽署兩國和平條約的問題，俄方不知道安倍的信心從何而來。拉夫羅夫說，目前尚未形成雙方均能接受的簽署和平條約的條件。



針對此前日本表示計劃在俄總統普京今年6月出席二十國集團大阪峰會期間與俄方就和平條約問題達成框架性協議，拉夫羅夫表示，雙方沒有也不可能就此達成任何協議，俄方不支持就任何問題刻意設置解決期限。



日本北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉四島被日本稱為北方四島，俄羅斯稱之為南千島群島。這些島嶼二戰前屬於日本，二戰後被蘇聯占領，蘇聯解體後俄羅斯作為繼承國實際控制。俄日因這些島嶼的歸屬問題爭議嚴重，兩國至今未締結和平條約。



安倍與普京去年11月在新加坡會晤，雙方商定依據1956年簽署的《蘇日共同宣言》加快俄日締結和平條約談判進程。宣言有關條款規定，蘇聯在條約締結後向日本移交爭議島嶼中面積較小的色丹和齒舞。俄方表示，兩國領導人將《蘇日共同宣言》視為解決和平條約問題的基礎，但並不意味著俄方將向日方自行移交部分領土。



（來源：新華網）