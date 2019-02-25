高雄將引進超級房車賽　韓國瑜見證備忘錄簽署

韓國瑜與雙方業者握手合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社馬來西亞2月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞第二天，來到ALOFT KL SENTRAL酒店和EURO- Atlantic公司簽下每年採購35萬美金農產品並簽約4年，午餐時間也在同間飯店見證另一場由GRAND PRIX ASIA PTE. LTD 和 FUNNOW SDN BHD兩家業者簽署備忘錄，要共同實現在台灣高雄舉辦超級房車比賽潛力。不過市府也強調有但書，目前只是見證雙方業者簽署合作備忘錄，未來還要進行實際場勘。



GRAND PRIX ASIA PTE. LTD擁有非常豐富的經驗、知識和整合國際賽車行業鏈的資源，在過去成功的引進眾多世界級賽車比賽到馬來西亞及世界各地。而FUNNOW SDN BHD是一家在台灣新南向政策影響之下延伸到東南亞的新創公司，成立三年多，目標為打造一個東亞即時享樂第一品牌，目前除了台北、台中、高雄外，也在香港、沖繩、吉隆坡、東京插旗。



FunNow於2018年七月時曾共同引進了來自比利時世界最大電音派對品牌在台北舉辦的UNITE with Tomorrowland ，而這次更準備引進世界知名超級賽車比賽系列，未來將於高雄舉辦，目的也是希望讓更多的海外遊客認識高雄這個美麗的港都，感受南台灣的熱情。



雙方希望探討在台灣高雄舉辦一系列的賽車運動，所以特定將此賽事命名為台灣極速系列(Taiwan Speed Series)。而台灣民眾熟悉的澳大利亞V8超級房車錦標賽(現在已正式更名為維珍澳大利亞超級房車錦標賽)也是被探討的賽車項目之一，未來也不排除在帶進更多的比賽系列。



在簽署備忘錄後的合理時間內，雙方會正式與高雄市政府共同探討研究舉辦國際賽車比賽的可能性和所需要的一切前提因素。包跨跑道場地條件，基礎設施，周邊設施，國際比賽時間表，和台灣本地可提供的技術支援。只有在一切的條件都符合的同時，才可正式和所有的相關主辦單位商討在高雄舉辦的可能性。



高雄市新聞局長王淺秋表示，目前只是在市府見證下雙方業者簽署合作備忘錄，未來還要進行實際場勘。