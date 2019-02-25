摩爾多瓦首次舉行新式議會選舉　

中評社北京2月25日電／據俄羅斯塔斯社報道，摩爾多瓦24日舉行議會選舉，這是摩爾多瓦首次採用政黨名單制與實名直選制混合選舉方式組織選舉。



據摩爾多瓦議會2017年通過的混合選舉法，在議會101個議席中，50個議席將從政黨候選人名單中確定，51個議席由選民直接選出候選人產生。



摩爾多瓦社會主義者黨、摩爾多瓦民主黨等14個政黨和一個政黨聯盟將爭奪新一屆議會50個議席；另有逾320名實名候選人將角逐餘下51個議席。



目前總統伊戈爾·多東領導的社會主義者黨持親俄立場，控制議會的摩爾多瓦民主黨持親歐立場。親歐派認為俄羅斯通過支持多東來干涉摩爾多瓦內政，親俄派則指責西方代理人試圖發動政變，妄圖將摩爾多瓦變成第二個烏克蘭。多東近日表示，由於域外國家的干涉，摩爾多瓦將成為新的地區熱點。



國際觀察家認為，由於該國各政黨對於俄羅斯和歐洲的態度存在嚴重分歧，摩爾多瓦此次議會選舉將在緊張氛圍中進行。多東24日在臉書上發文呼籲選民“三思”後投票，不要被反對派的恫嚇與威脅嚇倒。



“任何干擾投票的行為都是違法的，不要害怕任何人，誰也沒有權利去記錄你究竟投了誰，秘密投票受到法律保護。”多東說。



多東之所以寫下這番話，是因為他自己的人身安全正在受到威脅。22日，摩爾多瓦多家媒體報道多東總統收到威脅信的消息。有匿名者稱，他們將在近期刺殺總統，要讓多東成為“摩爾多瓦的肯尼迪”。除總統府外，歐盟、美國和俄羅斯駐摩爾多瓦大使館均收到了複印件。



就在收到威脅信後不久，22日深夜多東的車隊便發生了交通事故。據衛星通訊社公布的視頻，總統車隊在正常行駛過程中，一輛家用汽車以極快的速度從對面的車道開了過來，迎頭撞上多東保鏢乘坐的轎車，所幸並未造成人員傷亡。



儘管23日多東發表聲明稱，事故與威脅信無關，但他也對自己的安全狀態表示擔心。因為這不是多東第一次遭遇意外交通事故。據多家俄媒此前報道，去年9月10日，多東的車隊在該國基希納烏—卡拉拉什公路也碰到過車禍。當時一輛卡車違反交通規則，撞上總統車隊，導致多東總統及其母親和兒子受傷。俄公正俄羅斯黨領導人米羅諾夫認為，由於多東的親俄身份，在該國樹敵頗多，不排除遭遇故意襲擊的可能。



（來源：文匯報）