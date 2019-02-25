“二月二”剪什麼髮型？小貝家七公主告訴你

貝克漢姆微博截圖 中評社北京2月25日電／要說如今誰還能搶走小貝、貝嫂和三個顔值逆天的帥氣公子的風頭，那只有這個八歲的小姑娘——貝克漢姆家集萬千寵愛為一身的小公主小七（哈珀·塞文·貝克漢姆）。這個全世界最會投胎的小姑娘，在最近落下帷幕的Victoria Beckham2019秋冬大秀上再次亮相：頭排看秀的她不但顔值已經從可愛向清麗發展，而且還剪了漂亮的bobo頭。栗棕色的bobo頭讓小七既可愛又酷，還和《Vogue》雜誌美國版主編、著名的“女魔頭”安娜·溫圖爾撞了髮型。



其實在看秀前，“女兒奴”貝克漢姆的微博上就發了小七新髮型的照片。以前的小七一直以長發的形象示人，她時而長發及腰，時而梳起馬尾，時而扎起丸子頭，有時編起麻花辮。這次的bobo頭與之前的髮型相比完全換了風格，頗有點時髦帥氣的小大人模樣，讓不少網友覺得與奈良美智筆下的娃娃有著幾分相似。



bobo頭的歷史要上溯到1909年，當時的女演員伊芙·拉娃利爾要在舞台上扮演一個比自己實際年紀小很多的角色。她只好向當時巴黎著名的波蘭理髮師安東尼·斯普裡克沃斯基求助，請他能為自己設計一款讓自己顯年輕的髮型。理髮師從聖女貞德的造型中找到了靈感，他把拉娃利爾充滿女人味的長發剪掉，換成男孩似的齊耳短髮。這樣的髮型在那時十分惹眼，還一度遭到男性審美的反對，但之後卻被當成性感與獨立女性的象徵。



BOBO頭款型豐富百變，各有特色又十分耐看，有甜美可愛的，性感優雅的，還有前衛朋克的。它比長發帥氣，又比小男孩短髮多了溫婉，而且對臉型的限制也沒有那麼嚴格，加上這兩年“長發是路人、短髮變女神”的例子越來越多，bobo頭注定還將繼續火下去。