述責述廉　北京加強對紀檢監察幹部監督

中評社北京2月25日電／“請六位向全會進行述責述廉的同志注意，務必將報告時間控制在8分鐘以內，並請簡要、如實地回答市紀委委員的提問。”日前，北京市委常委、市紀委書記、市監委主任陳雍為六名迎來年終“廉政大考”的區紀委監委、市紀委監委派駐（出）機構主要負責人定下了“考場紀律”。隨後，這六位“答卷人”依次走上報告台，在市紀委十二屆四次全會上述責述廉，並接受市紀委委員的提問。



8分鐘“數說”喜與憂



短短8分鐘，要聚焦“責”與“廉”，把一年的工作說清楚，這可不是件容易的事。6名報告人不約而同的選擇了“數說”的方式：



“2018年新立案100件，給予78人黨紀政務處分，移送司法機關7人，為我區歷年最高。”



“深入10個涉農區的20個鄉鎮進行窗口暗訪，對40個村的低保戶、特困戶入戶調查，發現問題線索12件，下發限期整改通知10份。”



……



讓數據說話，用實例印證成績，這樣的述說讓人信服。



更難能可貴的是大家敢於直面問題，並結合實際，想方設法解決問題的責任意識。剛調任現職不久的駐市交通委紀檢監察組組長邊偉芳，針對去年上半年內部督導反饋的3方面33個問題，提出了38條整改措施，逐條逐項整改，讓人看到了紀檢監察組推動整改工作的決心。此外，駐市交通委紀檢監察組還通過“菜單式”建賬、“跟蹤式”督查，緊盯巡視反饋意見的整改工作落實：梳理監督重點，約談相關負責人，形成專項分析報告，提出意見建議；探索開展審計監督試點工作，對審計反饋再分析，進一步指出招投標和科研成果運用方面的12個問題，提出整改建議5條……一步步整改措施有條不紊、務實有效。