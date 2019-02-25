村衛生清理工資為何虛高？巡察找答案　

中評社北京2月25日電／上一任6名村幹部因虛列衛生清理工資用於發放‘過節費’被‘一鍋端’，代價慘重、教訓深刻。大家一定要以此為戒，千萬不要耍小聰明，以身試紀……”近日，在福建省東山縣西埔鎮金石村的正風反腐警示教育大會上，鎮紀委書記徐華坤用身邊的“活教材”教育新一任村幹部。



6名村幹部為何被“一鍋端”？事情還得從2017年說起。



2017年3月，東山縣委巡察一組對西埔鎮開展政治巡察，同時延伸巡察包括金石村在內的部分重點村，一筆高達7.75萬元的衛生清理工資引起了巡察組的注意。2018年1月，縣紀委監委將問題線索轉給西埔鎮紀委核查。



為了不打草驚蛇，鎮紀委決定從外圍入手。



“阿姨，聽說村里長時間拖欠你們的衛生清理工資，有這事嗎？”



“有啊，就是2010年下半年的衛生清理工資，拖了三四年，直到前幾年才給我們，這可都是大夥的辛苦錢……”金石村衛生清理隊的林阿姨回憶道。



“當時你領了多少錢？”



“4000多。”林阿姨不假思索，脫口而出。



隨後，核查組又走訪村衛生清理隊的其他成員，從中了解到衛生清理隊領取的拖欠款與村裡報賬的金額有很大出入的問題。



獲取這一重要線索後，鎮紀委立即向縣紀委監委報告，並開始跟相關的村幹部正面“交鋒”。