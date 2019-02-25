北京二手房價連續五月下跌　同比下跌1.4%

中評社北京2月25日電／京城二手房價繼續下跌。國家統計局日前發布1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，數據顯示，一、二線城市的二手房價格下降。其中，北京二手房價連續五個月下跌，環比下跌0.1%，同比下跌1.4%。



“精裝修，價格可談，誠心出售！”近日，家住東城區和平里五區附近的市民張女士頻繁收到中介機構發來的房源信息。與2017年3月前單價動輒“飆”到10萬元甚至12萬元的價格相比，如今不少房源的單價都降到了9萬元以下。



據房產中介人員小吳介紹，受春節後學區購房增加等影響，最近二手房交易小幅回暖，但交易節奏放緩了。小吳回憶，以前客戶最多的時候，店里成箱的瓶裝水一會兒就空了，銷售人員只能到對面的便利店臨時買幾瓶。“現在客戶說的最多的就是再看看，多看幾套再定主意。”



市住建委網站數據顯示，今年1月，全市二手住宅共網簽10479套，環比去年12月減少1147套，下降9.9%，同比去年1月下降0.5%，基本持平。據我愛我家研究院統計，工作日網簽量上，1月基本保持單日500套至600套，延續了去年10月以來的網簽節奏。



根據房產中介數據，分區域來看，1月本市二手住宅交易量較大的11個區縣中，西城、東城區的均價已經跌到了每平方米10萬元以下，海淀區則以7.5萬元的均價位居二檔，朝陽、豐台區以5萬元的均價位於第三檔，石景山、大興在4萬元至5萬元之間，昌平、順義在3萬元至4萬元之間，房山區均價相對較低，在3萬元以下。



（來源：北京日報）