這次的京味兒劇，傳統又洋氣

劇中嚴振聲、林翠卿圍桌吃飯，嚴家大院其樂融融 中評社北京2月25日電／講述老北京“沁芳居”醬菜鋪風雨數十年的京味兒電視劇《芝麻胡同》上周五晚在北京衛視、東方衛視首播。由執掌京味兒劇大旗的導演劉家成坐鎮，一身京範兒的演員何冰、劉蓓領銜主演，這部繼《情滿四合院》後的又一部京味兒大劇，首播亮相，備受好評。



導演劉家成透露，拍完《情滿四合院》，他心裡的京味兒劇創作其實就告一段落了，“人都不喜歡重複自己，如果沒有更新更好的東西，短時間內再拍京味兒劇，我是拒絕的。”拿到《芝麻胡同》的本子後，被劇中嚴家醬鋪故事所打動的他，與之前《情滿四合院》的美術指導王紹林一合計，在查閱了豐富的史料後，決計這次要拍出不一樣的四九城。



劇組共搭建了包括嚴家前院和後院、醬菜院子、芝麻胡同等標誌性場景，置景面積達1.5萬平方米。“我們大家一提到民國時期的北京城，印象裡都是臟亂差。可我們拿到原來的老照片一看，其實當時的北京城也有六國飯店，也有燙著大卷發、穿著洋氣旗袍的摩登太太，比上海的十裡洋場毫不遜色。”劉家成說，根據史料，《芝麻胡同》在場景搭建、室內陳設、服裝設計上實現了高度還原，劇中何冰飾演的嚴振聲一出場，就是身著華麗長褂，梳著溜光水滑的偏分頭，戴著墨鏡在人力車上看街景，劉蓓飾演的嚴家太太林翠卿則透著海派氣息，各式各樣的精美旗袍上身，還佩戴著盡顯雍容氣質的貴重飾品。



和此前拍攝《情滿四合院》一樣，劇組採用了一比一的等比例還原傳統的北京四合院。這次因為預算寬裕，對於四合院的細節要求更加嚴謹，歷經歲月侵蝕過的房梁、有故事有年代的家具、各種老物件兒等，力求還原當年風貌。作為劇中的核心元素，沁芳居的制醬工藝展示也毫不含糊。這也是醬菜製作技藝作為國家級非物質文化遺產，首次被影視化改編進入電視劇中。



劉家成在拍攝前期就深入老字號醬菜廠了解製作工藝，拍攝時也選用真正老字號醬菜作為劇中道具，更聘請專業醬菜師傅為本劇醬菜相關內容把關。從制醬原料的采選，到制醬時節的把控，再到踩黃子、聽缸的嚴謹制醬步驟，一道道都遵循傳統製作工藝。劇中，因為沁芳居制醬要專門採用豐潤的豆子而非普通的黃豆，嚴振聲與行家老師傅之間的一段豆子之爭，將百年制醬工藝的傳承展示得淋漓盡致。