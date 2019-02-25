外賣平台話語權增大　多家餐廳兩套價格體系

中評社北京2月25日電／平台抽成增加 外賣節後漲價



外賣平台話語權增大 多家餐廳線上線下兩套價格體系



春節過後，重新吃上外賣的你有沒有發現最近買外賣的花銷有點大？如果仔細對比可能還能發現，如果多走兩步到店里去吃，還能省下幾元錢。春節前後外賣平台上調1到3個點抽成費用的影響開始顯現，多家餐廳上調菜品價格。



北京青年報記者調查發現，多家餐廳外賣和門店菜品有“兩套價格體系”。實際上，外賣漲價並非商家有意在外賣平台上提高單價，因為有“滿減”，消費者往往更實惠。外賣抽成的上漲才是漲價的主要原因。



現象



春節後外賣菜品漲價了



幾乎沒有過渡期，這個春節結束以後，外賣配送費瞬間回到了春節前的水平。這一無縫銜接讓不少網友認為今年的外賣平台春節預案非常到位。但是沒過多久，就有市民發現事情並沒有這麼簡單。



“現在已經沒有2元的菜了，大部分的葷菜都漲了1元。”市民趙先生是管莊地區一家麻辣燙店的外賣常客。他在春節後照例在這家店點了一單外賣，結果卻發現比以往多花了7元。仔細對比了一下此前的訂單，他才發現這家店大部分菜品漲了價。



不僅如此，還有市民發現了部分餐廳線上線下價格不一樣。市民劉女士告訴北青報記者，她逛街時發現一家口味比較正宗的湖南米線館，中午在該店消費以後，晚上還想吃就叫了一份外賣。“同樣的黃牛肉粉，外賣上貴了3元。”隨後她又來到餐廳對比了多份菜品，發現大部分是外賣更貴一些。對此，這家老板解釋稱，他們確實在春節後調整了菜品的價格，但是只調整了外賣平台上的。