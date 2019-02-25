要用最小的代價精准治污、科學治污

圖片來源網絡 中評社北京2月25日電／2018年，京津冀、長三角、珠三角等重點區域PM2.5濃度，較2013年分別下降43.4%、34.3%、31.9%。全國338個地級及以上城市優良天數比例達79.3%，PM2.5平均濃度達到39微克／立方米。京津冀及周邊地區平均優良天數比例達到50.5%……



2月22日，京津冀及周邊地區大氣污染防治科技支撐協同推進會在京召開，與會專家援引這組數據說明環境空氣質量的明顯改善。



“近幾年來，在一系列國家科技計劃支持下，大氣環境科技呈現出跨越式發展的態勢，在理論研究、防治技術和控制技術等方面都取得了較大進展。”科技部副部長徐南平說，科技部高度重視並大力推進大氣污染防治科技創新工作。



專家表示，從上世紀八十年代工業點源治理、九十年代燃煤—工業污染源治理、本世紀初燃煤—工業—機動車等污染綜合治理和當前的大氣複合污染防治，我國大氣污染防治成效的跨越式進步有一個共同的規律——科學研究先行。



“攻關項目實施以來，通過野外觀測、數值模擬、實驗室分析的閉合技術體系，進一步深化京津冀及周邊地區大氣重污染成因的認知，從宏觀、中觀和微觀層面初步闡明了重污染過程的物理、化學機制及其綜合作用。”國家大氣污染防治攻關聯合中心副主任、中國環境科學研究院研究員柴發合說。



柴發合所說的攻關項目，是大氣重污染成因與治理攻關項目。攻關項目還建立了京津冀及周邊地區“2＋26”城市精細化排放清單，為28座城市編制藍天保衛戰三年作戰計劃提供基準和支撐。



“發展區域大氣污染補償機制，是推動聯防聯控長效化的重要手段。”京津冀及周邊地區大氣污染聯防聯控及重污染應急技術與集成示範項目負責人、中國環境科學研究院院長李海生表示，針對京津冀及周邊地區治污責任主體難以明晰的問題，提出財稅補償、區域大氣基金以及政府性基金三種發展補償具體方式，在提高治理效率的同時體現公平性，並激發區域聯合治污的積極性。