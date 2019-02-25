一二線城市二手房價呈下降態勢

中評社北京2月25日電／近日，國家統計局發布1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據，數據顯示，1月份商品住宅銷售價格總體平穩。值得注意的是，一二線城市二手住宅銷售價格出現下降趨勢。其中，一線城市環比下降0.1%；31個二線城市二手住宅銷售價格由升轉降，下降0.1%；35個三線城市二手住宅銷售價格環比漲幅回落0.1個百分點。



有業內人士認為，受春節因素、返鄉置業意向減弱等多方面因素影響，本輪持續超過45個月的房價上漲後，一二線城市的二手房價格出現下行。



70城房價指數重回合理區間



易居研究院根據國家統計局最新數據計算，70城房價指數1月環比漲幅重回“合理”區間，預計未來將進一步收窄。



上海易居房地產研究院研究員王若辰表示，從2017年7月開始，70城房價指數連續10個月停留在“合理”區間，2018年5月進入“偏熱”區間，6月觸及“過熱”區間，7月和8月完全進入“過熱”區間，9月和10月處於“偏熱”和“過熱”區間之間。2018年12月房價指數環比漲幅為0.77%，較11月明顯回落，已經開始接近“合理”區間上沿，市場出現降溫趨勢。



國家統計局數據顯示，1月一二線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲，二手住宅銷售價格下降；三線城市環比漲幅均回落。



國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，據初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅較上月的1.3%回落0.9個百分點。其中，北京、上海和廣州分別上漲0.6%、0.1%和0.9%，深圳下降0.1%；31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅與上月相同；35個三線城市新建商品住宅上漲0.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點。