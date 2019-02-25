科普：狗的個性並非一成不變

圖片來源網絡 中評社北京2月25日電／當人經歷重大變故時，個性可能會發生改變。日前美國研究人員發現，狗在成長中個性也會發生變化，這些變化可能與狗的年齡和主人個性等相關。



美國密歇根州立大學研究人員在新一期國際期刊《個性研究》上發表報告說，他們進行了一個大規模調查來研究狗的個性變化，調查涵蓋50多個不同品種、年齡從幾周大到15歲不等的1600多只狗。研究人員讓主人評估自家狗的個性特點，並回答狗行為模式史及關於它們自己個性的問卷。



結果表明，狗的個性會隨年齡變化。訓練狗的最佳時段是6歲左右，那時候狗不再像小時候一樣容易興奮，但個性尚未定型、還有改變餘地，但是年紀較大的狗就比較難訓練。不過，不論年紀大小，恐懼和焦慮是狗一直有的個性特點。



此外，研究證實，人類對狗的個性塑造有很大影響。比如，主人從動物收容所收養了一條狗後，每天帶它散步，愛撫它，這條狗很可能會變得放鬆起來，更善於與人打交道，而馴服課程和訓練有助於狗養成更正面的個性特征。



這一研究顯示，狗與其主人在一些個性特征上會趨同。外向的主人更傾向於認為他們的狗容易興奮，更加活躍；而負面情緒較多的主人則傾向於評價他們的狗更膽小，對訓練回應度沒有那麼高。



研究還發現，根據狗的個性可以大致預測它的未來境遇，比如與主人的親密度、攻擊性強不強，或者將來會得哪些慢性病等。



（來源：新華網）