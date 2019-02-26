王鴻薇主張納徵召機制　不排除重演換柱

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）針對2020，中國國民黨台北市議員、文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，國民黨策略還是會以蔡政府執政不力為主，包括夏季要到了，能源相關議題等，至於人選要不要快速出爐，牽涉到無黨籍台北市長柯文哲、國民黨高雄市長韓國瑜兩大變因，若太快出爐反而徒生困擾。



至於韓國瑜聲勢如日中天，黨內要角們該怎麼處理？王鴻薇建議，遊戲規則若納入“不排除徵召”的機制，衝擊會比較小。畢竟若經初選所提名的人聲勢贏過蔡英文，也與柯文哲相當，有可能一拚，就皆大歡喜。但若聲勢差柯很多，以國民黨勝選為主軸，照規則來換人衝擊也較小。被問到若提名的人聲勢不如柯文哲，屆時不就又重演“換柱”場面？王鴻薇向中評社說，對。



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員，在2014年改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年北市議員選戰中，再度以松山、信義區第一高票成功連任。



王鴻薇接受中評社訪問時表示，民進黨面對2020的步調已很明確，時間在4月、人選會是蔡英文，策略則包含打反中牌、壓制韓國瑜，並對特定族群釋放利多政策，看起來已上選舉軌道。相對的，國民黨比較麻煩的是，雖時程確定6月推出人選、7月在全代會上通過，但時間比較晚，她比較擔心參選人提出的政策是什麼沒有溝通好，時間上比較吃緊，到時候怎麼幫忙辯護都不確定。



王鴻薇說，國民黨的策略主軸還是以蔡政府執政不力為主，如同去年的九合一選舉，緊盯施政缺失、人民無感政策、過於高傲的部分，如剛落幕的華航機師罷工事件、夏天可能出現缺電問題、空氣污染議題等，再加上經濟民生重大議題，及兩岸論述等，當然最後出線的參選人在兩岸論述上可能提出一些新的論述與修正也說不定。



至於6月人選才確定會不會太晚？王鴻薇認為，她原本也主張人選越快確定越好，但目前有兩大變數，一是柯文哲、一是韓國瑜，柯最快6月確定要不要角逐2020，而柯在各組參選人中的聲勢非常強，若柯文哲參選，就會牽動到韓要不要選。



王鴻薇假設舉例說，若3、4月快速確定由現在民調比較高的前黨主席朱立倫參選，會出現兩種狀況，一種是朱的民調、聲勢贏過蔡英文，也跟柯文哲相差不多，可以跟柯一拚，這樣皆大歡喜，黨內也不會有太大聲音，畢竟韓國瑜還有才剛當選高雄市長的難處。但另一種是朱民調聲勢雖然贏了蔡，但差柯太多，變成沒辦法平息藍營支持者想要高民調的韓出線的聲音，只是徒生困擾。

