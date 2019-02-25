韓國瑜星馬拼經濟　鄭文燦：互相借鏡

鄭文燦。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月25日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜赴星馬拼經濟，帶來近1億元的農漁乾貨訂單，是否給同為六都、綠營執政的桃園市壓力？民進黨桃園市長鄭文燦今日下午受訪表示，城市外交對整個地方是好的，其他各個城市也都在努力做，大家用好的經驗、互相為借鏡，互相為奧援，他也認為韓在星馬若遇到困境，“外交部”也會提供協助。



桃園市府社會局下午舉行2019年寄養家庭招募記者會，鄭文燦親自出席，與藝人謝祖武等人一起呼籲更多家庭響應加入，會後接受媒體採訪。



被問到，韓國瑜赴馬來西亞，與馬國糧食進出口總商會簽訂MOU，替高雄市農會帶來近1億元的農漁乾貨訂單，韓也提到“高雄這個巨人睡太久了，睡了2、30年，今年開始清醒了，高雄人的腦袋打開了，天線跟雷達都打開了”。



對此，民進黨執政的桃園市是否感受競爭壓力？另外，韓這次在馬國行程似乎受打壓，他有何看法？



鄭文燦表示，韓國瑜市長努力的招商，努力的行銷，這是好事，我想每個市長都有相同的心情，當然行程當中遇到的一些狀況，“外交部”應該會給予更多的協助。



他說，城市外交對整個地方是好的，其他各個城市也都在努力的做，大家用好的經驗、互相為借鏡，互相為奧援。