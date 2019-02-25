新型人造DNA結構　信息密度可加倍

中評社北京2月25日電／脫氧核糖核酸（DNA）中存儲著遺傳代碼，它由4種核苷酸組成，以4個不同字母表示。美國研究人員最新合成出一種由8個字母組成的新型DNA結構，信息存儲密度加倍，未來有望應用於合成生物等領域。



DNA是存儲及傳遞遺傳信息的複雜分子，是地球生物的遺傳物質基礎，由4種核苷酸組成，即腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶和鳥嘌呤，分別用字母A、T、C、G表示。



美國應用分子進化基金會史蒂文·本納領導的科研團隊在新一期美國《科學》雜誌上發表報告說，他們合成的新型DNA分子系統與天然DNA最大的不同是，它擁有8個而非4個生命信息組分。除了包含腺嘌呤等4種天然核苷酸，同時還包含另外4種結構相似的人造信息單元，它們共同構成了雙螺旋結構，能夠存儲和傳遞信息。



研究人員將這一分子系統命名為“Hachimoji”，在日語中的意思是“8個字母”。



值得一提的是，新型DNA結構的合成意味著，地球上的天然DNA結構未必是生命存在的唯一基礎結構。研究團隊稱，未來人類搜尋地外生命的範圍也可適當擴展。



本納說，研究團隊仔細分析了這種人造DNA的形狀、大小和結構，“這將有助於擴展我們對地外生命用於存儲遺傳信息的分子結構的理解”。



美國航天局負責行星科學任務的洛裡·格雷茲說，探測生命是美航天局行星科學任務的重要目標，該研究開發了有效的工具，“拓展了我們搜尋地外生命的範圍”。



（來源：新華網）