量化交易迎制度鬆綁　A股“流失”資金或入場

中評社北京2月25日電／時隔三年多之後，私募量化交易團隊將迎來制度鬆綁，這將給A股市場帶來一定的活躍度。”近日，一位來自券商的研究人士在接受《證券日報》記者採訪時分析稱。



日前，證監會起草《證券公司交易信息系統外部接入管理暫行規定（徵求意見稿）》（以下簡稱《規定》）並公開徵求意見，今年3月2日將結束徵求意見。目前不少機構與券商已經開始洽談具體合作事項，今年1月初較早準備的券商已經開始對量化交易系統進行測試。



交易信息系統外部接入是指證券公司通過提供信息系統接口或其他信息技術手段，接入投資者交易系統並接收投資者交易和查詢指令的行為。現實中，部分專業投資者存在借助交易信息系統外部接入實現分倉管理、統一風控以及交易策略執行等需求。



2015年A股市場異常波動期間，很多量化私募交易被限制，證監會先後發布《關於加強證券公司信息 系統外部接入管理的通知》、《關於清理整頓違法從事證券業務活動的意見》等相關文件，督促證券公司加強信息系統外部接入管理。後續不少私募量化交易團隊大幅縮減，三年多來小部分量化基金變通方式進行交易，但規模大幅下滑。



川財證券研究所金融產品團隊負責人楊歐雯在接受《證券日報》記者採訪時表示，在推動金融服務實體經濟、防範金融風險、深化金融改革的要求下，監管部門對於金融機構交易的合規和規範性要求都有所提高，陸續在各個交易環節和各項業務之間統一實施了穿透性監管，將事前防範逐步延伸至事中、事後全程。此次證監會就《規定》向社會公開徵求意見，就是對監管有效和金融改革政策思路的進一步落實。



“通過規範業務流程、主體責任，一方面加強對交易監管，防範系統性風險；一方面引導資金合理合規流入市場，避免政策的一刀切，提高交易的積極性和資本市場活力。深化金融改革過程中的制度完善不斷精進，對於各類交易有堵有疏，在這些政策的合理引導下，資本市場的運行趨於規範、透明、開放、富有活力。”楊歐雯補充說。



根據《規定》，證券公司從事交易信息系統外部接入活動，也要求符合一定的分類評級、信息技術投入等條件。



據上述券商研究人士測算，按照《規定》設定的標準，預計僅有40家左右券商達到從事交易信息系統外部接入的要求。



上述券商研究人士認為，三年前接口切斷後，大量資金撤出市場，此次強調合規的前提下重新放開，將給市場帶來增量資金，但預計不會在短期內出現快速增長，這將是一個逐步增長的過程，有利於提振市場信心。



（來源：證券日報）