天價片酬亂象得到初步遏制　天價演員走下神壇

中評社北京2月25日電／“採購的版權成本從最高超過1500萬元一集的電視劇，現在回落到800萬元以下，自制劇成本主要在演員片酬方面降低，現在頂級演員最高一部劇的限價是5000萬元人民幣，而以前曾經超過1.5億元人民幣。”近日，愛奇藝創始人、董事兼首席執行官龔宇表示，2018年8月以後，內容製作成本和採購成本都明顯下降。這意味著，被詬病許久的明星片酬過高的問題已得到初步遏制。



早在2017年9月，內地影視行業協會就曾聯合發布《關於電視劇網絡劇製作成本配置比例的意見》，其中提到如果出現全部演員總片酬超過製作總成本40%的情況，製作機構需向所屬協會及中廣聯演員委員會進行備案並說明情況。不過，明星片酬真正得到遏制，來自國家相關部門的重拳出擊。去年6月，中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯合印發《通知》，其中制定出台影視節目片酬執行標準，明確演員和節目嘉賓最高片酬限額，每部電影、電視劇、網絡視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。



隨後，去年8月，愛奇藝、優酷、騰訊視頻三家視頻網站攜手正午陽光、華策影視、檸萌影業、慈文傳媒、耀客傳媒、新麗傳媒六家國內製作公司，共同發布“關於抑制不合理片酬，抵制行業不正之風的聯合聲明”。上述企業所採購或製作的所有影視劇，單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬元，其總片酬（含稅）最高不得超過5000萬元。



龔宇所說的情況，得到了影視製作人謝曉虎的證實。他透露，從去年8月到現在，整個行業的熱錢已經消退，開機請高價演員會面臨很大的風險，“大部分影視公司趨於冷靜，因此演員片酬被控制在5000萬元人民幣以內。”他直言，隨著資本趨冷，市場回歸理性，演員回歸初心，電視劇將會把更多的精力放在劇本、製作、表演等藝術創作上，“現在電視劇從業人員拍手稱快，認為回到了電視劇創作的春天。”



事實上，在限制明星天價片酬，影視內容生產、採購成本得到有效遏制所引發的連鎖反應中，平台雖然是受益匪淺的一方，但絕不是唯一的獲利者。對於明星本身而言，平台的內容成本控制迫使天價演員走下神壇，未成名演員脫穎而出，新人效應逐漸明顯。



有業內人士指出，作為內容最終的消費者，用戶正在變得愈發“挑剔”，他們是否願意在平台產生消費行為，極大程度上取決於平台優質內容的儲備情況。視頻網站從原來的急劇擴張、天價買劇，到現在趨於理性。對此，謝曉虎解釋：“因為流量演員並沒有帶來預期的回報，視頻平台不再追捧天價演員主演的電視劇，越來越傾向於製作費在1.5億元以內的劇，更青睞能充分控制成本的自制劇。”



（來源：中國經濟網）