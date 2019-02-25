9天年假未休獲賠4萬　未休年假如何補償？

中評社北京2月25日電／入職成為一家公司高管近兩年後，阿才接到了公司的解聘通知。此時阿才想起，自己在過去這段工作的時間內，還有年假未休，但對此公司則表示，阿才已經休了年假而且給予了相應的補償。就績效獎金、未休年假的天數和補償數額等問題，阿才和公司經過勞動仲裁未能達成一致，於是將原先的“東家”告上法庭。昨日記者從佛山市順德區法院獲悉，最終因為9天未休的年假，公司需賠償他41379.31元。



糾紛：



公司副總裁被解聘



追討未休年假補償



2016年，順德人阿才被當地一家大型的塑料股份有限公司聘請為副總裁，月薪標準為50000元／月。同年的2月29日，阿才入職該公司。



記者從順德法院認定的事實中了解到，作為該公司的副總裁，阿才不僅月薪豐厚，還享有年度績效考核獎金，該獎金標準上限為36萬元／年，並且公司也為阿才購買了住房公積金和社會保險。



根據該公司和阿才簽訂的勞動合同，雙方合同期限為自2016年2月29日至2019年2月28日。然而入職後的第二年，阿才逐漸因為工作上的事情和理念不同與該公司產生了矛盾。2017年10月28日，阿才收到公司給他的一紙通知，上面稱阿才的副總裁職務被解除。11月14日，該公司董事會正式通過表決，同意解聘阿才的副總裁職務。



被炒掉的阿才和該公司年度績效獎金問題、經濟補償金的賠償問題未能達成一致。並且阿才想起，他在該公司工作一年多時間，還有國家法定的年假未休，因此申請仲裁，要求該公司支付還沒給的年假賠償金和個人績效獎金。由於對仲裁的結果未達成一致，阿才將原來的東家告上了順德法院。