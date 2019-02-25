債券基金持續受市場熱捧

中評社北京2月25日電／2019年開年，新基金發行市場總體保持穩定態勢，債券基金發行火爆遠超其他類型基金。



Wind資訊統計，今年以來，截至2月21日，公募基金市場上共成立新基金60只，合計募集規模達到552.03億份，平均發行份額為9.20億份，而2018年前2個月新成立基金數量超過120只，僅2018年1月份就新成立基金82只，平均發行份額超過12億份。



分類別看，今年以來發行的公募債券型基金已達41只，發行份額超過460億份，遠超過股票型基金的5只和混合型基金的11只，成為最火爆的新基金發行品種。曾經受市場熱捧的貨幣基金，今年以來發行數量為零。



國金證券分析師王聃聃表示，從新發基金結構上看，市場整體以債券型基金的發行為主，其發行規模占全部發行份額的七成左右。此外，股票指數型及混合型基金的發行規模分別位列第2位、第3位。與2018年12月份相比，2019年1月份的混合型基金發行占比有小幅提升，而股票指數型基金的占比呈下降態勢。在近期證監會所受理的申請中，常規簡易申請共有130只，而創新型產品共9只，均為養老FOF型產品。



基礎市場的表現成為債券基金發行火熱的重要基石。債券市場延續了2019年以來的好行情，信用債整體表現優於利率債。



增量資金持續入場成為新基金發行火爆的又一大原因。華鑫證券統計，今年1月份，QFII（合格境外機構投資者）資金淨流入2.9億美元，2018年12月份資金淨流入5億美元；RQFII（人民幣合格境外機構投資者）1月份資金淨流入20億元人民幣，2018年12月份資金淨流入40億元人民幣。從互聯互通渠道看，1月28日至2月1日，滬股通資金和深股通資金均為淨流入。



值得關注的是，近期新發短債類基金業績和規模雙豐收。Wind數據顯示，2018年共有平安基金、銀華基金、招商基金、創金合信等近20家公司成立34只短期純債基金（其中有25只集中在10月後發行），總計規模達1086.95億元。其中平安短債規模超過160億元，光大超短債、創金合信恒利超短債的規模均在30億元以上。進入2019年，這些新成立的短債基金的收益也在穩步上升。2018年成立的34只基金，成立以來的加權平均收益從2018年底的2.17%增長至最新的2.38%。



創金合信恒興中短債基金擬任基金經理鄭振源預計，2019年債市利率總體下行方向可能不變，但內外形勢邊際逐漸改善將加大市場波動。在寬信用實質見效前，債市整體風險較小。但資質較差的企業，債券信用風險依舊較高。



（來源：中國經濟網）