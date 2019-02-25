譚耀宗五招贈“入灣”青年

青年民建聯與粵港澳大灣區青年總會合辦“粵港澳大灣區規劃”青年座談會。（來源：文匯報） 中評社北京2月25日電／《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前公布。青年民建聯昨日與粵港澳大灣區青年總會合辦青年座談會，與青年交流，探討香港在大灣區的機遇和挑戰。全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗在主講時贈予在場有意願到大灣區發展的青年人五大提醒，包括語言、心理準備、思維突破、競爭加大與增加了解。另外，他又期望“港人港稅”安排可以早日實施。



是次座談會吸引近百名青年人出席 ，青年民建聯主席顔汶羽致歡迎辭時表示，自中央日前公布綱要後，本港不少青年人對大灣區充滿興趣，故特別邀請譚耀宗向在場青年人詳細介紹大灣區的概念。



灣區經濟體量大帶新機遇



譚耀宗指，粵港澳大灣區經濟體量大，開放程度高，正好為香港尤其年輕人拓展事業的新機遇。他表示，香港在“一國兩制”下有獨特優勢，故香港應把握優勢與其他城市結合，提升香港在航運、金融、貿易中心和航空樞紐的地位。



譚耀宗又贈予在場有意願到大灣區發展的青年人五大提醒，包括語言、心理準備、思維突破、競爭加大與增加了解。他解釋，雖然大灣區很多地區都以粵語溝通，但普通話仍是最主要的語言，因此進入大灣區前應要學好普通話。



他續說，要到大灣區發展，必然要離開家人和朋友，認為要適應陌生環境。他又提醒大家要跳出思維限制，發揮自身優勢。



大灣區人才濟濟，譚耀宗建議年輕人若要脫穎而出，就必須做好準備，在專業上裝備自己，並多到大灣區走走，了解政策。他又指現時大灣區各地方政府都有很多吸引人才的政策，應該加以利用。



倡放寬港人買樓自住限制

