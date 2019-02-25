中環及灣仔繞道全面開通。圖顔色示為往西區及九龍（西）方向道路。（來源：文匯報） 中評社北京2月25日電／中環及灣仔繞道與林士街天橋西行接駁工程完成，昨日早上繞道全面開通。工程人員由前晚至昨日凌晨通宵作最後準備，包括清理路面、更換最新道路指示牌後，繞道終在昨晨7時迎來全面通車。香港文匯報記者亦再度以道路使用者身份，駕車由筲箕灣經繞道及林士街天橋往堅尼地城，全程約14分鐘，較全面通車前所作測試快約8分鐘，沿途道路更加暢順及路牌指示清晰，駕駛感覺良好。運輸署表示，繞道昨日全面開通，交通大致暢順。不過有駕駛人士表示，今日星期一市民上班上學，繞道才面對真正的挑戰。



香港文匯報記者昨午駕車由筲箕灣港鐵站起步，駛上東區走廊後，在北角進入繞道隧道前的分岔路口，上址4條行車線已有路牌指示靠左兩條行車線分別前往銅鑼灣、九龍中及中區（經告士打道），而右邊兩條行車線則標示前往灣仔北、中區及九龍西。當採訪車駛入隧道時，再有路牌顯示隧道的3條行車線，最左的慢線可前往灣仔，中線和最右邊的快線則同時可前往中區和九龍西。在該處，車輛仍然可以切線，亦有提示司機應預早選好行車線。



及至採訪車駛至中環出口前尾段，沿途地面及路面同樣有指示，提醒司機要選定行車線，以及標示第一條行車線可前往中區，第三條行車線可前往西區和九龍西，而中間的第二線則可分別前往中區、西區和九龍西。



在採訪車駛至隧道口時，3條行車線隨即擴闊成4條行車線，其中靠最左的慢線和第二線，依舊是前往機場快站及中區，而靠右邊的第三線和第四線，則可前往西區及九龍西。



往九西毋須入幹諾道中



香港文匯報記者所見，靠右邊的第三線和第四線因昨日林士街天橋西行接駁工程完成及開通，車輛終可直駛上林士街天橋，再接駁幹諾道西行車天橋往西區或九龍西，令要前往西區或九龍西的車輛，毋須再駛入中區幹諾道中或機場快線掉頭，結果在記者駛抵西環堅尼地城港鐵站時，總計時用了約14分鐘，較與上月20日（星期天）同路段，但林士街天橋西行接駁工程未完成通車時所作測試比較，足足快了約8分鐘。

