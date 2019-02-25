蔡英文出席軍艦自造供應商大會　稱會造更多

蔡英文出席軍艦自造本土化供應商大會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）台灣國際造船公司（台船）今日下午在台北舉行軍艦自造本土化供應商大會，蔡英文特別到場致詞表示，軍艦自造將軍方與民間技術互相結合，互惠互利，軍艦自造是我們從沒改變過的方向。這一波產值就將近有新台幣405億元的軍艦自造案，後續還有更多艦案，會帶給產業更多商機。



台船董事長鄭文隆則說，根據清華大學學者的分析資料，依據現在建軍計劃，未來20年新艦艇預算超過新台幣5千億元，從今年到2025年之間會進入高峰期，這個高峰期每年會創造大約180億元到340億元產值。



鄭文隆也說，高峰期的年度就業人數貢獻有5100人到9000人之間，全盛期之間維修產值約45億元至71億元之間，全盛期就業人數為1253至1950人之間，對於造船相關產業有特別意義。



台船舉辦軍艦自造供應商大會，“經濟部長”沈榮津、“國防部副部長”等都出席，蔡英文更親自出席致詞。



蔡英文表示，軍艦自造將軍方與民間技術互相結合，希望互惠互利，整個造船產業才會越來越好，軍艦自造是我們從沒改變過的方向。她也提到，過去幾年造船產業面臨困境，倒閉將近三分之二，“你們問我該怎麼辦？”現在最需要就是訂單，因此海軍以及“海巡署”釋出非常多的艦案，由台灣廠商提供和製造。



蔡英文說，我們需要的船艦總類非常多，這一波產值就將近有新台幣405億元的軍艦自造案，後續還有更多艦案，會帶給產業更多商機。她也說，海軍以及“海巡署”這一波產值，代表“國家”的決心，更是要讓產業保持更強競爭力。



她強調，“國防”不只是“國安”的議題，更是“國家”重要的策略產業，五加二創新產業計劃把“國防產業”視為“國家”產業發展重心，台灣有相當規模的“國防”需求，每年投入的“國防”經費不能只是採購與支出，更應該成為經濟成長、技術創新的助力。



蔡英文表示，“國防產業”與技術更新是一個新的內需產業，希望“國防產業”成為火車頭帶動造船以及周邊需求投入科技研發，提供台灣本土企業與人才成長舞台。



她也說，因為技術差距有些裝備無法自造，但是希望透過技術轉移，讓台灣廠商學到新的技術維修與裝備升級。“國防產業”是策略產業可以培育專業人才，保守估計可創造8千個以上高品質的工作機會，我們會用盡全力讓“國防產業”可以不斷活化，打造未來性的“國防產業”。