高球場建宅量　冀下半年研究

土地供應專責小組的工作，包括歷時5個月以全方位、跨界別及多渠道方式進行的公眾參與活動。（來源：文匯報） 中評社北京2月25日電／特區政府表明全盤接納土地供應專責小組就8個值得優先研究和推行的土地供應選項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。發展局局長黃偉綸昨日發表網志指出，政府已就此作充分考慮和評估，形容是一個“不容易的決定”，惟“針沒兩頭利”，在推行任何政策時，要取得一個符合公眾最大利益的平衡。他期望今年下半年可就高球場用地展開技術研究，確立最多可提供的房屋單位數目。



黃偉綸表示，本港短中期土地供應嚴重短缺，故必須全力覓地，不輕易放過任何一個有潛力於短中期提供土地的選項，其中包括發展粉嶺高球場位於粉錦公路以東32公頃用地，以增加房屋供應，並以公營房屋為重點。



最快2024年開展建屋工程



他指出，推展相關發展需兼顧附近交通承載力及配套等問題，政府希望於今年下半年展開詳細技術研究，確立該用地最多可提供的房屋單位數目，亦會探討支援發展所需的基建設施，找出在環境、生態及其他方面所面對的限制，制定相關緩減措施，亦會制定具體執行計劃。



他續指，若一切順利，2021年初或之前可完成研究，之後通過城規程序及向立法會申請撥款，最快2024年開展建造工程，並爭取四五年後有單位落成。



他強調，政府在公布局部發展方案前，已作充分考慮和評估，而作為負責任的政府，在推行任何政策時都必須小心、謹慎地審視及評估，以取得一個符合公眾最大利益的平衡。



將集相關部門跟進落實

