民進黨補選拉警報　鄭文燦：審慎樂觀

鄭文燦出席2019年寄養家庭招募記者會。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月25日電（記者 黃文杰）四席“立委”補選將在3月16日投票，中國國民黨有高雄市長韓國瑜的韓流加持，民進黨選情開始吃緊。民進黨桃園市長鄭文燦下午受訪表示，台南市這一席目前勢均力敵，兩邊打成平手，南台灣的輔選團隊會認真投入，至於新北市三重這席，“再努力以後審慎樂觀”。



新北市、彰化縣、台南市、金門縣等四席“立委”補選將在3月16日投票。根據旺旺中時今日發布民調，國民黨有四席全拿的可能。



國民黨提名現任台南市議員謝龍介參與台南第二選區“立委”補選，日前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕為謝站台，人氣非常旺。根據旺旺中時民調，謝以34.9%支持度勝過民進黨候選人郭國文的24.3%，民進黨脫黨參選的陳筱諭則有11.9%，顯然綠營分裂也是導致郭國文陷入險境的原因。



新北三重原也是綠軍鐵票倉，且民進黨候選人余天曾在三重當選過“立委”，本人知名度也高，但國民黨提名鄭世維之後，在韓國瑜幫忙造勢後，民調開始往上升，現以39.3%領先余天的33.2%，顯然綠軍選情吃緊。



值得注意的是，鄭文燦上午原本有客家天穿日的公開行程，臨時取消找人代替，跑去新北替余天站台，陪著掃街，可以嗅到連新北選情也有變化。



桃園市府社會局下午舉行2019年寄養家庭招募記者會，鄭文燦親自出席，與藝人謝祖武等人一起呼籲更多家庭響應加入，會後接受媒體採訪。



被問到“立委”補選，民進黨選情是否全面吃緊？若選舉結果太差，是否影響民進黨2020人事佈局？



鄭文燦表示，我想余天有一定的領先差距，三重這席應該可以“再努力以後審慎樂觀”，台南市這一席，目前勢均力敵，兩邊打成平手，南台灣的輔選團隊會認真投入。