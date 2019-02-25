研助居粵港人　免回港享安老

中評社北京2月25日電／日前公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到“為港澳居民在廣東養老創造便利條件”。對此，勞工及福利局局長羅致光指出，部分港人或會因此選擇到廣東養老，故政府未來要探討如何為已定居廣東的香港永久居民，毋須“回港”才能接受安老服務，可以選擇“在粵”接受符合香港標準的安老服務。



羅致光昨日發表網志表示，在綱要中，雖然在第八章第六節中，只有約280個字是涉及社會福利，當中每一句都包含不少重要未來發展的方向，而其中一個重點就是養老。



他指出，綱要中提到“為港澳居民在廣東養老創造便利條件”，但沒提到“鼓勵”，而所選擇字眼是“在廣東”而非“回廣東”，在意義上和在政策上，兩者有很大分別。當然，若能為在廣東養老創造便利條件，有部分香港人或會選擇回廣東養老，不過這純屬他們的選擇。



根據政府統計處於2016年的估算數字，在廣東省逗留6個月或以上的香港永久性居民人數有53萬，當中有7.7萬為65歲或以上，要達至“在熟悉環境中安享晚年”，便應考慮如何協助這些生活在廣東省的長者，可以獲得所需的安老服務。



現時已有兩間香港非政府機構，分別在深圳和肇慶營辦兩間安老院舍，而社署自2014年6月起推行廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃，讓正在輪候香港資助護理安老宿位的長者，自願選擇入住這兩間院舍。參與試驗計劃長者的住宿費用，全數由政府資助。



羅致光：冀達至“安享晚年”



羅致光指，試驗計劃自推行以來運作暢順，至今先後有209名長者參加試驗計劃。雖然參與計劃長者都是“回粵”而非“在粵”，亦未達至“在熟悉環境中安享晚年”，故政府未來要探討的，便是如何為已定居廣東的香港永久居民，毋須“回港”才能接受安老服務，而可以選擇“在粵”接受符合香港標準的安老服務。

