牛肉球鯁喉童不治　小食店女職員難過

中評社北京2月25日電／12歲男童上周五（22日）放學後到竹園南邨小食店買牛肉球吃，豈料遭鯁喉窒息昏迷，送院搶救後一直昏迷，延醫3天至昨晨終不治。親人傷心不已。有關小食店女職員好姨對男童送命亦感難過，表示日後會特別提醒顧客小心進食，若有要求更會特別剪開較大件的食物，以防意外。



因鯁喉送命男童姓周、12歲，與父母及胞妹同住竹園南邨貴園樓一單位，今學期剛升讀中學。據悉，上周五周童放學後，到住所附近的竹園市場一間小食店買了24元的小食，包括有6粒燒賣、12粒魚蛋和兩粒牛肉球後，邊行邊吃。稍後有保安員在同邨榮園樓對開發現周童昏倒地上，他獲送明愛醫院搶救，其後轉到瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，經搶救後一直昏迷命危。



警方調查後相信周童吞食牛肉球時意外鯁喉而窒息昏迷，事件無可疑。消息稱，周童因窒息一度缺氧致腦部受損，腎臟亦不能排尿要洗腎。留院期間父母一直在醫院守候，有學校師生亦到來探望，並為其祈禱。不幸周童延醫3天，至昨晨8時50分終不治，家人傷心不已。



涉事小食店女職員好姨聞悉周童不治感到難過，她指周童很有禮貌，記得他當日買燒賣、魚蛋，及牛肉球，食物分兩盒包起。事後警員到來了解時透露，現場食物盒遺下燒賣和魚蛋，故相信他吞吃牛肉球時出事。她表示日後會特別提醒顧客小心進食，若有需要會特別剪開較大件的食物，免生意外。



（來源：文匯報）