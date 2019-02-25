勒斃23歲兒　抑鬱母尋死

警方展示在凶案現場檢獲的手機充電線及一批藥物（來源：文匯報） 中評社北京2月25日電／疑落藥迷暈下毒手 婦“死唔去”落樓求救揭發慘劇



將軍澳善明邨揭發懷疑母親殺子伴屍後再企圖自殺的倫常慘案。一名疑患抑鬱及思覺失調的中年婦，前晚突到樓下大堂向保安員求救，指曾與兒子同服老鼠藥，婦人經送醫院救回一命，惟其23歲兒子則被發現在單位內已死去一兩日，頸部有勒痕，現場遺有大量藥物，警方不排除死者飲用混有安眠藥及老鼠藥的湯水後，再被人用電話線勒斃，有人伴屍後再吞服老鼠藥及吊頸企圖自殺，警方已將懷疑涉案婦人拘捕，正調查其殺子動機。



現場為善禮樓一個面積約300呎單位，男死者姓黎（23歲），生前熱愛羽毛球運動。被捕女子則姓趙（55歲），從事清潔工作，兩人屬母子關係，據悉自2011年屋邨入夥時已遷入居住至今。



消息指，女疑犯早前曾表示自己患病，不想死後遺下兒子，不排除因而殺子再企圖自殺。



死者身上放羽毛球拍陪葬



將軍澳警區刑事總督察張霆鋒表示，前晚10時許，警方接到上址保安員報案，指一名神志不清女子求助，聲稱自己和家中的兒子吞服了老鼠藥。警員及消防員到場迅將女子送院，再到涉案單位拍門，由於無人應門，遂破門進入，赫見一名男子仰臥倒斃在客廳沙發上，身上放有一塊羽毛球拍，並蓋上一張棉被。



經法醫初步檢驗，證實死者已死去一兩日，身體除頸部有被疑似繩狀物體勒過痕跡外，並無其他表面傷痕，亦無劇烈掙扎痕跡。



探員其後在現場找到一條已被扯斷、長約1.4米卷成圈狀的手機充電線，其粗幼與死者頸上的勒痕相似，懷疑曾用作勒斃死者。

