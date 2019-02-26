蘇煥智：賴清德並非絕無可能挑戰蔡英文

前台南縣長蘇煥智。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月26日電（記者 趙家麟）“蔡賴配”有譜？退出民進黨的前台南縣長蘇煥智25日接受中評社訪問表示，目前一般認，賴清德參選2020的可能性不大，但也不是絕無可能。中國國民黨高雄市長韓國瑜的動向、民進黨黨內初選登記、“立委”補選結果等三項，是會不會有“蔡賴配”的觀察指標。



蘇煥智在去年參選台南市長落敗後，回到台北擔任執業律師。25日，他以交通大學台南校區催生者的身分，受邀出席交大台南校區致遠大樓新建工程動土典禮，在現場見證蔡英文與前“行政院長”賴清德同台的畫面。針對“蔡賴配”是否已經啟動？蘇煥智答中評社，目前還是不能排除賴清德跳出來參選的可能。



蔡煥智表示，談“蔡賴配”之前，要先看民進黨因應2020年大選的唯一可能變數，就是賴清德到底會不會出來參選？雖然目前看來賴參選的可能性不高，但也不是完全沒變數，他認為有三個觀察指標：



第一，從目前整體形勢看，國民黨內有一群人把韓國瑜愈來愈往第一線推，韓參選的可能性好像愈有那麼一回事；背後的一股“年改”之恨要拉蔡英文下台，是挺韓的重要底氣。韓目前氣勢、聲量大，但韓自己還處於被動狀態，未來發展還未可知。



對國民黨而言，黨內明顯在延遲提名時程，也在觀察韓的人氣能否撐到那時；民進黨則是提早在3月“立委”補選後馬上要辦初選提名，看“韓流”來勢淘洶，蔡環顧可能的強敵，要找最強組合，一般看好“蔡賴配”會比“英仁配”更加分。但也要看賴的抉擇之外，黨內還是有看好陳建仁形象好、對蔡沒有威脅而願繼續挺“英仁配”的聲音。



蔡煥智表示，獨派有一群人在挺賴，賴卸下“閣揆”後並沒有接任“國安會秘書長”，到目前為止，對大選議題推稱要等“立委”補選後再談。從某個程度看，賴都是沒有把話說死、為自己留下了一些迴旋空間，也對“蔡賴配”留了變數。



第二，從民進黨內程序看，黨的2020年大選的初選登記是3月，賴清德會不會在最後的時刻去登記？只有當賴確定不登記參選時，後續才會有“蔡賴配”的可能。



蘇煥智認為，蔡在今年一月之後，民調略有起色，獨派也有一些回流；但賴在“台灣制憲基金會”開幕上提到台灣現在是制憲時候後，推獨的旗幟更鮮明，蔡若想拉住獨派力量，還是要找賴；但獨派的基層要不要賴去搭配蔡？恐怕還要觀察，也不能排除獨派拱賴、先行領表的狀況。



第三，從“立委”補選結果看，現在有新北市、台南市、彰化縣及金門辦理“立委”缺額補選，3月16日投票，目前狀況看，民進黨選情並不太樂觀。特別是台南、新北市兩席原來都是民進黨的，如果選得不好，屆時蔡會承受很大的壓力，獨派拱賴的力道也會更強。



但蘇煥智認為，民進黨不會有昔日國民黨“換柱”的事情發生，因為蔡英文是現任者，掌握了龐大資源。只是，蔡要尋求連任，如果出現“母雞不夠強”的強烈質疑時，民進黨面對2020年大選，將會陷入集體焦慮症。