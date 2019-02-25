民調：蘇貞昌不滿意度暴增14.8個百分點

中評社香港2月25日電／《美麗島電子報》今（25）日發布最新民調，民眾對蔡英文執政有26.3%表示滿意、 64.5%不滿意；而蘇貞昌回鍋擔任“行政院長”迄今1個多月，調查顯示有33.3%民眾滿意其表現；但另外也有41.9%表示不滿意，比上月暴增14.8個百分點。



據《美麗島電子報》2月國政民調顯示，民眾本月對蔡英文執政有26.3%表示滿意，比上月減少1.0個百分點，64.5%不滿意，比上個月略增0.9個百分點。



經交叉分析後，發現中彰投、或40至59歲、或專科學歷、或泛藍民眾超過7成表示不滿意蔡英文。值得注意的是，時代力量黨支持者與其他泛綠民眾對蔡英文的執政評價發生逆轉，本月有超過半數不滿意且高於滿意至少達11.8個百分點。



另針，對蘇貞昌擔任“行政院長”的滿意度民調，調查顯示有33.3%民眾滿意蘇擔任“閣揆”的表現，比上月增加2.7個百分點；另一方面卻有41.9%表示不滿意，比上月暴增14.8個百分點。其中，不滿意度暴增的原因，《美麗島電子報》研判是政府對春節假期華航機師持續7天罷工的危機處理能力不足，以致原本多數對新“內閣”抱持觀望態度的民眾因此轉趨負評。



經由交叉分析發現，新北市與雲林以南、或30至39歲、或國小以下學歷、或泛綠民眾較為滿意，其餘各群民眾皆傾向不滿意，尤其是基宜花東離島、或50至59歲、或專科學歷、或泛藍民眾超過半數不滿意蘇貞昌施政表現。



此外，在蘇貞昌施政滿意度的政黨傾向取向中，泛綠民眾有66.6%滿意、12.4%不滿意（其中民進黨支持者71.1%滿意、11.9%不滿意），泛藍民眾16.1%滿意、68.8%不滿意，中立民眾25.2%滿意、38.9%不滿意。民調也顯示，民眾對蘇貞昌的滿意度高於蔡英文7個百分點，但是不滿意的比率仍遠低於民眾對蔡執政的負面評價。



該份民調於2019年2月20日至2月22日間，以電腦輔助電話訪問方式進行，經系統隨機抽樣，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。