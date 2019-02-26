迎台灣鄉親　朝鮮族奉上民族特色美食

打糕和壽司（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月26日電（記者 海涵）台灣少數民族遼寧參訪團一行於25日下午來到了沈陽市和平區西塔街道安圖社區。安圖社區東至西塔街，西至哈爾濱路，南至市府大路，北至琿春北路，是沈陽市朝鮮族居民最多的社區。



為了迎接遠道而來的台灣朋友，朝鮮族東道主們拿出了看家的特色美食——打糕和米酒。



來自台灣的朋友們雖然不知道何為打糕，但卻很願意試新。據了解，打糕是朝鮮族風味面食。舊時農曆三月祭祀時以之供神。其做法很考究，主要是用糯米或黃米以水淘洗淨，黃豆炒熟磨細備用。將糯米煮成飯盛於木槽內，用木榔頭蘸水略搗之成泥狀，倒於事先備好的石板上，再以木榔頭蘸水將其打成面餅；邊打，邊以人從旁撥之，使其厚薄均勻，打好後上撒豆面食用。第一次打出者稱“擦台糕”，一般不用作供神；第二次以後打出者因石板面已乾淨方可用之。



“糯軟粘柔，芳香濃鬱，”被問及打糕的味道如何，一位台灣朋友如是說。現場擺放的打糕無論是形態、還是口味都多種多樣。就形態而言，有圓形的、有長條形的；有白色的、黑色的和彩色的。就口味而言，有豆沙、芝麻、山楂、菠蘿、花生、草莓等。



據朝鮮族朋友介紹，打糕里加入豆沙等美味可口的作料，包成半月的形狀，然後放入鋪著鬆針的蒸籠里蒸制而成。人們在製作打糕時還會加入南瓜或者是蒿子秆，使打糕變成了黃色或綠色，連色素都是純天然的，非常健康，有補血養胃的效果。

