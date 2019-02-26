台原住民與朝鮮族老人聯歡　歌舞無族界

原住民朋友同朝鮮族演員合影留念（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月25日電（記者 海涵）台灣少數民族遼寧參訪團一行25日下午深入沈陽市和平區西塔街道安圖朝鮮族社區參觀並交流。



安圖社區黨委書記書記李哲向到訪的台灣朋友們表示熱烈而誠摯地歡迎。她陪同台灣少數民族參訪團一行參觀了社區服務大廳和其他一些便民措施，並播放了一段詳細介紹安圖社區的宣傳片以便於台灣朋友直觀、清楚地了解社區的概況。



安圖社區東至西塔街，西至哈爾濱路，南至市府大路，北至琿春北路，是沈陽市朝鮮族居民最多的社區。社區面積0.19平方公里，居民戶籍人口2589戶、7767人，其中朝鮮族居民776戶，2408人。多年來，在街道黨工委的帶領下，安圖社區黨委深入開展創建民族團結進步示範社區活動，使民族團結之花在安圖社區絢麗綻放。安圖社區先後獲得了“全國民族團結進步模範集體”、“省民族團結進步模範社區”、“省就業充分社區”、“沈陽市和諧社區”、“市先進文化社區”、“市節水型社區”、等三十餘項國家省市區各項榮譽。



作為一個少數民族社區，安圖社區的文藝活動必不落於人後。面對同樣能歌善舞的台灣少數民族，安圖社區的老年協會和老教師協會的成員們熱情萬丈地呈現了六個精彩的歌舞表演，分別是：由老年協會帶來的《花舞》，由老教師協會帶來的小合唱《楓葉紅了的時候》，由老年協會帶來的《桔梗舞》，女生二重唱《和平阿里郎》，由老教師協會帶來的舞蹈《他鄉的春天》，以及由老年協會帶來的舞蹈《農樂舞》。

